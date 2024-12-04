Muhaliflerle Ukrayna arasında bağlantı mı var? Rus Dışişleri'nden çarpıcı Suriye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, Suriye'de yaşanan son olaylarda Ukrayna'nın izlerinin görüldüğünü öne sürerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bir basın mensubunun, " Rusya, İsrail'in geçen hafta Lübnan ile ateşkes anlaşması yapmasına rağmen saldırılarını sürdürmesini nasıl değerlendiriyor?" sorusunu yanıtlayan Zaharova, durumun anbean değiştiğini, bu aşamada yapılan anlaşmanın uygulanması sürecini değerlendirmenin uygun olmadığını söyledi. Zaharova, anlaşmanın uygulanacağını umduklarını ifade etti.

"UKRAYNA İSTİHBARATI MUHALİFLERLE ETKİLEŞİM İÇİNDE"

Suriye'de yaşanan son olayları da değerlendiren Zaharova, Heyet Tahrir Şam'ın Halep ve İdlib'deki saldırılarını dış güçlerin desteğiyle düzenlediğini savunarak bu saldırıları şiddetle kınadıklarını dile getirdi. Zaharova, Heyet Tahrir Şam'ın militanlarının arasında eski Sovyetler Birliği bölgesinden gelenler dahil yabancı uyruklu savaşçıların bulunduğunu ifade ederek, " Ukrayna'nın da izleri burada görülüyor. Gelen bilgilere göre, Ukrayna istihbaratı, Heyet Tahrir Şam militanları ile etkileşim içinde. Burada, İHA'ların teslimatı ve tecrübe aktarımı söz konusu. Anlaşılan, bu, Kiev yönetiminin suç içerikli tecrübesini kullanacağı ilk bölge olmayacak." şeklinde konuştu.

"RUSYA, İRAN VE TÜRKİYE DIŞİŞLERİ BAKANLARI YAKIN TEMAS HALİNDE"

Oluşan durumun yeni göç dalgasına yol açabileceğini kaydeden Zaharova, "Suriye yönetimi ve halkıyla dayanışma içerisindeyiz. Suriye'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne bağlı kaldığımızı teyit ediyoruz. Suriye yönetiminin, teröristlere karşı koyma, anayasal düzeni sağlama yönündeki eylemlerini destekliyoruz." ifadelerini kullandı. Sözcü Zaharova, Suriye yönetimi ve Suriye meselesinin çözümüne ilişkin Astana Formatı garantör ülke İran ve Türkiye ile temas halinde olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Suriye'de durumun istikrara kavuşturulması amacıyla özellikle de Astana Formatının potansiyelini kullanarak uluslararası garantör ortaklarla aktif şekilde çalışıyoruz. Astana Formatı üçlüsü Rusya, İran ve Türkiye dışişleri bakanları yakın temas halindeler. Suriye'de sahadaki duruma etkisi olan tüm devletlerin, bu durumu ülkedeki güvenlik ve istikrarı sağlamak için kullanacağını umuyoruz."

"GÜNEY KORE'DEKİ GELİŞMELERİN, YARIMADADAKİ DURUMA YANSIMAYACAĞINI UMUYORUZ"

Güney Kore'de dün yaşanan olaylara değinen Zaharova, bu ülkedeki durumun endişe verici olduğunu vurgulayarak, "Güney Kore'deki gelişmelerin, Kore Yarımadası'ndaki toplumsal siyasi duruma yansımayacağını umuyoruz. Yarımadadaki durum, ABD ve müttefiklerinin kışkırtıcı eylemleri nedeniyle zaten kötü." dedi.