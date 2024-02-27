Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Ukrayna ordusu 444 binden fazla asker kaybetti

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, "Rusya ile savaşta 31 bin askerimiz hayatını kaybetti." açıklamasını yalanlayarak, "Düşman, yılın başından beri her gün 800'ü aşkın asker ve yabancı üretimli silahlar dahil 120 çeşitli silah kaybediyor. Özel askeri operasyonun başlamasından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, 444 binden fazla asker kaybetti." dedi.

RUSYA, ZELENSKİ'NİN AÇIKLADIĞI RAKAMI YALANLADI

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, başkent Moskova'da askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rus ordusunun faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Şoygu, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, "Rusya iki senedir devam eden savaşta 31 bin askerimizi kaybettik açıklamasını yalanladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski

"UKRAYNA ORDUSU 444 BİNDEN FAZLA ASKER KAYBETTİ"

Şoygu, "Ukrayna ordusunun çatışma potansiyelinin düştüğünü ileri sürerek, "Düşman, yılın başından beri her gün 800'ü aşkın asker ve yabancı üretimli silahlar dahil 120 çeşitli silah kaybediyor. Özel askeri operasyonun başlamasından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, 444 binden fazla asker kaybetti." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu

"RUS ORDUSU DONETSK'TE 3 YERLEŞİM YERİNİ DAHA ELE GEÇİRDİ"

Şoygu, Rus ordusunun Donetsk ve Kupyansk yönündeki pozisyonlarını güçlendirmeyi sürdürdüğüne ve Donetsk bölgesinde son hafta içinde Pobeda, Lastoçkino ve Severnoye yerleşim birimlerinin Rus ordusunca ele geçirildiğine dikkati çekti.

"DEAŞ'LI SAYISI GEÇEN YIL YÜZDE 15 ARTTI"

Orta Asya'daki duruma da değinen Şoygu, "Bölgedeki durum zor. En büyük tehdit, halen Afganistan'dan çıkıyor. DEAŞ militan sayısı, geçen yıl yüzde 15 arttı. Onların amacı KGAÖ'nün (Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü) güneydeki sınırlarında radikal ideoloji ve yıkıcı faaliyetleri yaymaktır." diye konuştu. Bölgede 100'den fazla Batı yanlısı sivil toplum kuruluşunun Rusya'ya karşı faaliyet gösterdiğini aktaran Şoygu, bununla ilgili gerekli önlemleri aldıklarını dile getirdi.

Merkez Askeri Bölgesi'ne bağlı birliklerin, bölgede krizlerin çözülmesi yönünde adımlar atacağını, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan topraklarında düzenlenecek 7 askeri tatbikata katılacağını kaydeden Şoygu, "Bu bölgenin birlikleri, 'İskender-M' füze sistemleri ve 'Tornado-G' çok namlulu roketatarlar dahil modern silahla donatılıyor. 18 askeri birlik yeniden oluşturulacak. Birliklere 360'tan fazla modern askeri teçhizat sevk edilecek." dedi.

"ABD, KORE VE TAYVAN'DAKİ GERİLİMİ KULLANIYOR"

Şoygu, Kore Yarımadası ve Tayvan bölgesindeki durumu değerlendirerek, " Washington, Pasifik Okyanusu'nun batı kısmında askeri varlığını genişletmek için Kore Yarımadası ve Tayvan Adası açıklarında artan gerilimi kullanmaya devam ediyor. Bu yıl, ABD ve müttefiklerinin, NATO üyesi ülkelerin askeri potansiyeli kullanılarak ortak askeri tatbikat sayısını artırması bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden

"WASHINGTON, AVRUPA ÜLKELERİNDE NÜKLEER POTANSİYELİNİ ARTIRIYOR"

Rusya'nın doğu sınırlarındaki güvenliğin artırılması hedefiyle Doğu Askeri Bölgesi'nin savaş imkanlarını güçlendirme yönünde önlemler aldıklarını dile getiren Şoygu, Rusya, Moğolistan, Hindistan, Laos ve Vietnam'dan askeri birliklerin yer alacağı 4 uluslararası askeri tatbikat düzenleneceğini bildirdi. Şoygu, "Radyasyon, kimyasal ve biyolojik tehditler, ABD'nin kışkırtıcı eylemleri nedeniyle artıyor. Washington, Avrupa ülkelerinde nükleer potansiyelini artırıyor ve nükleer silah başlıklarını sevk etme araçlarıyla ordusunu donatıyor." açıklamasında bulundu.

Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetlerinin rolünün önemine işaret eden Şoygu, bu birliklerin modern silahlarla donatıldığını kaydetti.

ZELENSKİ NE DEMİŞTİ?

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat 2022'de başlattığı savaşta 2 yıl geride kalırken, Ukrayna Devlet Başkanı Valdimir Zelenskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de basın toplantısı düzenleyerek devam eden savaşa dair açıklamalarda bulunmuştu. Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bugüne kadar en az 31 bin Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini açıklayarak, "Bu savaşta 31 bin Ukraynalı asker öldürüldü. Ne 300 bin ne de 150 bin. Ama yine de bu bizim için büyük bir kayıp" demişti.