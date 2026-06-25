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Rusya, Romanya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Romanya'nın daha önce Rusya'nın Köstence Başkonsolosunu istenmeyen kişi ilan etmesine misilleme olarak, Romanya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Romanya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Romanya'nın daha önce Rusya'nın Köstence Başkonsolosunu "istenmeyen kişi" ilan etme ve Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldığı anımsatıldı.

Bu kararın temelsiz olduğu vurgulanan açıklamada, bununla ilgili Romanya'nın Moskova Büyükelçisi Cristian Istrate'nin Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Büyükelçi'ye, Romanya'nın St. Petersburg Başkonsolosu'nun istenmeyen kişi ilan edildiğine ve Başkonsolosluğun kapatılacağına dair nota verildi." ifadesi yer aldı.

Romanya Savunma Bakanlığı, mayısta, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında bir Rus insansız hava aracının (İHA) ülke hava sahasına girerek apartmana düştüğünü, 2 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, olayın ardından, Rusya'nın Köstence Başkonsolosu'nun istenmeyen kişi ilan edildiğini ve Köstence'deki Rus Başkonsolosluğunun kapatılacağını bildirmişti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
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