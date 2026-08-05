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Wildberries'e İHA Saldırısı: Yangın ve Hasarlar

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Rusya'nın Tula bölgesinde Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait lojistik merkezinde insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle yangın çıktı.

Rusya'nın Tula bölgesinde Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait lojistik merkezinde insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle yangın çıktı.

Wildberries'ten yapılan yazılı açıklamada, Tula bölgesindeki lojistik merkezinde İHA saldırısı nedeniyle yangın çıktığı ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Tesiste önceden tahliye işlemlerinin gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, ürün teslimatlarının geçici olarak sınırlandırıldığı ve sevkiyatların şirketin diğer tesislerine yönlendirildiği kaydedildi.

Tula Valisi Dmitriy Milyayev de yaptığı açıklamada, gece saatlerinde bölgeye yönelik İHA saldırısı düzenlendiğini ve Rus hava savunma sistemlerinin 107 İHA'yı düşürdüğünü bildirdi.

Milyayev, saldırı sonucu Venev ilçesindeki 2 apartman ile Novomoskovsk ve Uzlovaya ilçelerindeki 2 üretim tesisinde de hasar meydana geldiğini vurguladı.

Ukrayna, son dönemde Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait depo ve lojistik tesislerine yönelik İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA
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