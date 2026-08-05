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Rusya Pasifik Filosu'ndan geniş çaplı tatbikat

Rusya Pasifik Filosu'ndan geniş çaplı tatbikat
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MOSKOVA, 5 Ağustos (Xinhua) -- Rusya'nın Pasifik Filosu, Japon Denizi, Ohotsk Denizi ve Pasifik Okyanusu'nun kuzeybatısındaki sularda geniş çaplı bir askeri tatbikata başladı.

MOSKOVA, 5 Ağustos (Xinhua) -- Rusya'nın Pasifik Filosu, Japon Denizi, Ohotsk Denizi ve Pasifik Okyanusu'nun kuzeybatısındaki sularda geniş çaplı bir askeri tatbikata başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamada, ülkenin Uzak Doğu sınırlarını savunma kabiliyetini güçlendirme amacıyla düzenlenen tatbikat kapsamında, gemi grupları ve füze sistemlerinin belirlenen manevra bölgelerinde konuşlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, tatbikatın çeşitli birliklerdeki komuta kademesinin yeteneklerini test etmek ve yüksek hassasiyete sahip silahların ve yeni nesil askeri teçhizatın entegre kullanımına yönelik uygulamalar gerçekleştirmek üzere düzenlendiği kaydedildi.

Bakanlık, tatbikatlara 13.000'den fazla askeri personel, yaklaşık 60 savaş gemisi, denizaltı ve destek gemisi, yaklaşık 30 sabit kanatlı hava aracı, helikopter ve Pasifik Filosu deniz havacılığı insansız hava aracı sistemlerinin katıldığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua
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