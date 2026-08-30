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Nijer'deki saldırılar Rusya destekli püskürtüldü

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Nijer'in başkenti Niamey'deki devlet tesislerine yönelik hükümet karşıtı saldırıların, Rusya'ya bağlı Afrika Kolordusu'nun desteğiyle püskürtüldüğünü ve durumun meşru yönetimin kontrolünde olduğunu açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Nijer'in başkenti Niamey'deki devlet tesislerine yönelik saldırıların Afrika Kolordusu'nun desteğiyle püskürtüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan Nijer'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Dün, Nijer'in başkenti Niamey'deki devlet tesislerine hükümet karşıtı güçlerce saldırılar düzenlendiği aktarılan açıklamada, Moskova'nın Nijer halkıyla bu konuda dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bu saldırılar, Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Afrika Kolordusu'nun desteğiyle ulusal birlikler tarafından püskürtüldü. Durum, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani'nin liderliğindeki meşru yönetimin kontrolünde. Rus tarafı, Nijerli dostları eski Avrupalı sömürgeci güçler tarafından da kışkırtılan aşırılıkçılarla mücadelede desteklemeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın, Nijer ve üyesi olduğu Sahel Devletleri Konfederasyonunun (AES) egemenliğinin güçlendirilmesi ve barış içinde kalkınmasından yana olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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