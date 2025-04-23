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Rusya, İngiltere'den 21 Parlamento Üyesine Giriş Yasağı Getirdi

Rusya, İngiltere'den 21 Parlamento Üyesine Giriş Yasağı Getirdi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin düşmanca politikalarına karşılık olarak 21 parlamento üyesinin ülkeye girişini yasakladığını duyurdu. Yaptırım listesinde Lordlar Kamarası ve Avam Kamarası'ndan üyeler yer alıyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin 21 parlamento üyesine "ülkeye giriş yasağı" getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Rusya'ya karşı "düşmanca" siyaset izlediği, yaptırım uyguladığı ve Ukrayna'ya silah sağladığı belirtildi.

Buna karşılık olarak İngiltere'nin 21 parlamento üyesinin ülkeye girişine yasak getirildiği bildirilen açıklamada, söz konusu isimlerin bulunduğu listeye yer verildi.

Yaptırım listesinde, İngiltere parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası'ndan 6 üye, üst kanadı Avam Kamarası'ndan da 15 üye yer aldı.

Açıklamada, yaptırım listesinin genişletilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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