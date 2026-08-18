Rusya ve Myanmar'dan 12 Yeni Anlaşma

Rusya ve Myanmar arasında enerji, eğitim, uzay, kültür ve iletişim alanlarında 12 anlaşma imzalandı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing, başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı.

Törende, Rusya ile Myanmar'ın bazı bakanlıklar ve kurumları arasında çeşitli alanlardaki işbirliğine ilişkin 12 belge imzalandı.

Bunların içinde yaptırımlara karşı koyulmasını öngören bildirinin yanı sıra enerji, petrol ve doğal gaz, radyo elektronik endüstrisi ve dijital teknolojiler, uzay, eğitim, kültür, iletişim gibi alanlarda işbirliğine dair memorandum ve protokol yer alıyor.

"Ekonomi alanındaki işbirliğine önem veriyoruz"

Törende konuşan Putin, Rusya-Myanmar ilişkilerinin gelişmeye devam ettiğini belirterek "Ekonomi alanındaki işbirliğine önem veriyoruz. İstikrarlı finansal ödeme kanalları kuruldu ve ticari işlemlerin 3'te 2'si Rus rublesiyle gerçekleştiriliyor." dedi.

Myanmar ile enerji alanında işbirliğini geliştirdiklerini dile getiren Putin, gündemde Myanmar'ın güneyinde enerji santrali ile petrol rafinerisinin inşası olduğunu aktardı.

Putin, geçen yıl Myanmar ile nükleer santralin inşa edilmesi konusunda anlaşma sağlandığını anımsatarak "Myanmar'a sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatının yapılması konusunda imkanlar var. Bu, yalnızca ülke içindeki tüketim için değil komşu ülkelere transit tedarik için de geçerli. Ülkenin güney kıyısında limanın inşasıyla ilgili planlar da istişare ediliyor." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Myanmar arasındaki vizesiz seyahat uygulamasının, ikili ilişkilerin gelişimini sağladığını belirten Putin, yakın zamanda Myanmar'ın, Rusya'nın Vladivostok şehrinde başkonsolosluk açacağını bildirdi.

Askeri teknik işbirliğinin de geliştiğini kaydeden Putin, iki ülkenin askeri tatbikatlar düzenlediğini söyledi.

Başkan Putin, Myanmar ile dış siyasette yaklaşımların örtüştüğüne işaret ederek "Uluslararası hukukun üstünlüğünü, egemenlik ve iç işlerine karışmama ilkelerini kararlılıkla savunuyoruz." diye konuştu.

"Parlamentolar arasındaki ilişkileri genişletmeyi planlıyoruz"

Myanmar Devlet Başkanı Hlaing de Rusya ile ilişkilerin güvene dayalı olduğunu ve gelişmeye devam ettiğini belirterek "Sadece hükümetler arasında değil, parlamentolar arasında da ilişkileri genişletmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İmzalanan anlaşmaların da ikili ilişkileri güçlendireceği umudunu paylaşan Hlaing, Rusya ile Myanmar'ın birbirini uluslararası arenada desteklediğini kaydetti.

Kaynak: AA