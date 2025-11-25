Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinde, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Kritik görüşme sonrası Rusya'dan "arabuluculuk" açıklaması geldi.

Rus devlet haber ajansı TASS'ın bildirdiğine göre, Lavrov, Rusya'nın ABD'den Avrupa ve Ukrayna ile üzerinde uzlaşılan Trump planının bir versiyonunu resmi olarak iletmesini beklediğini kaydetti. Lavrov, "Sunulan belgeleri anlamaya çalışanlar, öncelikle bunların medya çılgınlığını körüklemek için kasıtlı olarak sızdırıldığını düşünüyor. Ve bu çılgınlığı organize edenler, elbette, bunu pek de saklamıyorlar. Donald Trump'ın çabalarını baltalamak, bu planı kendi yöntemleriyle çarpıtmak istiyorlar. ABD'li meslektaşlarımızla iletişim kanallarımız var; bunlar kullanılıyor ve biz de onların anlaşmayı göndermesini bekliyoruz. Anlaşmanın bu versiyonunu, Avrupalılar ve Ukraynalılarla koordinasyon aşamasını tamamlamak açısından bir ara versiyon olarak değerlendiriyorlar." dedi.

Ukrayna ile görüşmelerde arabulucu ülkelerin de bulunabileceğini belirten Lavrov, Türkiye ve Belarus'un bu rolü üstlenebileceğini sözlerine ekledi.

KREMLİN: ABD'NİN BARIŞ PLANI DAHA UYGUN

Öte yandan; Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov dün, ABD'nin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin hazırladığı 28 maddelik "barış planı" ile ilgili açıklamalarda bulundu. Söz konusu planda değişikliklerin yapıldığı yönündeki iddiaları değerlendiren Uşakov, "Bize iletilen planı biliyoruz. Bu da Alaska Zirvesi'nde sağlanan anlayışa uygun. Bu nedenle plandaki maddelerin birçoğu bizim için uygun. Elbette, hepsi değil. Planın diğer hükümlerinin taraflar arasında istişare edilmesi ve değerlendirilmesi lazım. Ancak bu konu bizimle henüz ele alınmadı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump yönetimince hazırlanan 28 maddelik barış planı önerisi, Kiev'e sunulmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, planı istişare etmeye hazır olduklarını belirterek, "Bu planın, nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum" ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ABD'nin savaşa son verebilecek "barış planı" üzerinde çalıştıklarını kaydederek, ülkesinin milli çıkarlarına "asla ihanet etmeyeceğini" söylemişti.