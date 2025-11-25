Haberler

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için çabalar sürerken, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, çatışmanın çözümünde Belarus ve Türkiye'nin arabulucu rolü üstlenebileceğini dile getirdi.

  • Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus'un arabulucu olabileceğini belirtti.
  • Rusya, ABD'nin Avrupa ve Ukrayna ile uzlaşılan Trump planının bir versiyonunu resmi olarak iletmesini bekliyor.
  • Kremlin, ABD'nin 28 maddelik barış planının birçok maddesinin kendileri için uygun olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinde, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Kritik görüşme sonrası Rusya'dan "arabuluculuk" açıklaması geldi.

Rus devlet haber ajansı TASS'ın bildirdiğine göre, Lavrov, Rusya'nın ABD'den Avrupa ve Ukrayna ile üzerinde uzlaşılan Trump planının bir versiyonunu resmi olarak iletmesini beklediğini kaydetti. Lavrov, "Sunulan belgeleri anlamaya çalışanlar, öncelikle bunların medya çılgınlığını körüklemek için kasıtlı olarak sızdırıldığını düşünüyor. Ve bu çılgınlığı organize edenler, elbette, bunu pek de saklamıyorlar. Donald Trump'ın çabalarını baltalamak, bu planı kendi yöntemleriyle çarpıtmak istiyorlar. ABD'li meslektaşlarımızla iletişim kanallarımız var; bunlar kullanılıyor ve biz de onların anlaşmayı göndermesini bekliyoruz. Anlaşmanın bu versiyonunu, Avrupalılar ve Ukraynalılarla koordinasyon aşamasını tamamlamak açısından bir ara versiyon olarak değerlendiriyorlar." dedi.

Ukrayna ile görüşmelerde arabulucu ülkelerin de bulunabileceğini belirten Lavrov, Türkiye ve Belarus'un bu rolü üstlenebileceğini sözlerine ekledi.

KREMLİN: ABD'NİN BARIŞ PLANI DAHA UYGUN

Öte yandan; Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov dün, ABD'nin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin hazırladığı 28 maddelik "barış planı" ile ilgili açıklamalarda bulundu. Söz konusu planda değişikliklerin yapıldığı yönündeki iddiaları değerlendiren Uşakov, "Bize iletilen planı biliyoruz. Bu da Alaska Zirvesi'nde sağlanan anlayışa uygun. Bu nedenle plandaki maddelerin birçoğu bizim için uygun. Elbette, hepsi değil. Planın diğer hükümlerinin taraflar arasında istişare edilmesi ve değerlendirilmesi lazım. Ancak bu konu bizimle henüz ele alınmadı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump yönetimince hazırlanan 28 maddelik barış planı önerisi, Kiev'e sunulmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, planı istişare etmeye hazır olduklarını belirterek, "Bu planın, nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum" ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ABD'nin savaşa son verebilecek "barış planı" üzerinde çalıştıklarını kaydederek, ülkesinin milli çıkarlarına "asla ihanet etmeyeceğini" söylemişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
DEM Parti'den 'İmralı tutanakları kamuoyuyla paylaşılsın' talebi

DEM Parti'den ezber bozan talep! Karar yarın verilecek
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi: Birinciyle ikinci arasında 9 puan fark var

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi: Arada 9 puan fark var
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıHİLMİ KANBER:

eli kanlı teror orgutu kurucu liderının ayağına komisyon gonderılıp pazarlk yapılarak anlaşma imzalayan turkıye rusya ukraynayımı barıştıramayacak vallahı şaşarım aklınıza mamma velakın cumhur cemaatın emirlerınme ıtaat bıat etmeyenler vatan haını ılan edılıyorlar bunlarla da acaba barışılacakmı yada ne zaman pazarlığa oturulacak gerçekten merak edıyoruı

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme39
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBozkurt:

Hilmi anlaşılan o ki çok zoruna gitmiş ne istiyorsun yani bitmesinmi bu kan hep garibanın evine ateş düşsün sıvasız evlere şehit cenazesi gelsin bu barışa bir İsrail ve Yunan karşı çıkıyor birde içimizdeki onların uşakları çok sırıtıyorsunuz haberin varmı ??

yanıt37
yanıt33
Haber YorumlarıBağdatlı:

siz bu bozkurt alkurt karakurt o kurt bu kurtları fazla ciddiye almayın bun lar k.kore askerleri gibi ne yapılsa ağlaya ağlaya alkışlıyorlar

yanıt23
yanıt5
Haber Yorumlarıali tartan:

Bağdatlı senin kardeşin abin baban şehit oldumu hiç bir şehit yakını ister mi hiç eli kanlı terör örgütüyle barış yapmayı sırf başka analar evlatsız kalmasın babalar analar evlatlar eşler Türk halkı daha çok ağlamasın diye olabilir mi bu duruma yeter demek ayrıca bu ülkenin ekonomisinin bu halde olması mesela o kadar asken doğuda oha tazminatı alıyor kıyafetinden yemesine mühimmatından ulaşımına daha aklınızın almayacağı her şey cebimizden çıkıyor beyniniz var mı sizin

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıKübra Pelin:

Doğru bir planınız olmadan zor kazandığınız parayı riske atmayın. Körü körüne işlem yapmaya çalışırken önemli miktarda para kaybettim, ancak Bay NelsonFY'den uzman tavsiyesi aldığımdan beri portföyüm fırladı! 504.000 doların üzerinde kâr elde ettim ve Telegram'da "Nildatrading" adresinden kişiselleştirilmiş rehberlik için bana ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEren YALÇIN:

Susturun silahları çocuklar ölüyor spor müsabakası yapın yenilen kaderine razı olsun Silah tüccarları değil çocuklar kazansin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Tuttur'a soruşturma

Sadettin Saran'a soğuk duş: Soruşturma başlatıldı
Süper model Heidi Klum, cesur lateks kombiniyle kamera karşısında büyüledi

Süper model Heidi Klum, lateks kombiniyle kamera karşısında büyüledi
26 yaşındaki Birdal, ailesinin gözü önünde maskeli 4 şüpheli tarafından katledildi

Birdal ailesinin gözü önünde maskeli şüpheliler tarafından katledildi
Bahçeli'nin elinden düşürmediği tesbihin sırrı: Hızlı çekiyorsa...

Bahçeli'nin elinden düşürmediği tesbihin sırrı: Hızlı çekiyorsa...
CHP'de değişim sinyali! Özgür Özel bazı isimlerle yolları ayıracak

CHP düğmeye bastı! Özgür Özel bazı isimlerle yolları ayıracak
Lookman'ın bonservisi belirlendi! Bu parayı ödeyen formayı giydirecek

Galatasaray'ın istediği yıldız futbolcunun bonservisi belirlendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Tuttur'a soruşturma

Sadettin Saran'a soğuk duş: Soruşturma başlatıldı
Süper model Heidi Klum, cesur lateks kombiniyle kamera karşısında büyüledi

Süper model Heidi Klum, lateks kombiniyle kamera karşısında büyüledi
26 yaşındaki Birdal, ailesinin gözü önünde maskeli 4 şüpheli tarafından katledildi

Birdal ailesinin gözü önünde maskeli şüpheliler tarafından katledildi
Yonca Evcimik'ten nefes kesen 'Lambada' şovu! Giydiği iddialı elbise olay oldu

Kim der 62 yaşında! Kıyafeti ayrı şovu ayrı olay oldu
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Osimhen Okan Buruk ile görüştü! İşte Galatasaray-Union SG maçının muhtemel 11'leri

İşte Galatasaray-Union SG maçının muhtemel 11'leri
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Sahte reçete vurgununda profesör dahil 3 kişi tutuklandı

Sahte reçete vurgununda profesör dahil 3 kişi tutuklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.