Moskova'da 15 Temmuz Anma Programı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma programı yapıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde düzenlenen programa Büyükelçi Tanju Bilgiç, Büyükelçilik müşavirleri, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, Türk iş insanları ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda 15 Temmuz'da yaşananlara ilişkin kısa bir video gösterimi yapıldı. Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Erkan Çapar'ın günün anlam ve önemiyle ilgili yaptığı konuşmanın ardında Din Hizmetleri Müşaviri Emin Patan 15 Temmuz şehitleri için dua etti.

Büyükelçi Bilgiç törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da tarihinin en karanlık günlerinden birini yaşadığını belirterek "Türk milletinin kendi silahları Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mensuplarınca millete doğrultulmuş, bu hain terör örgütü, peygamber ocağı ordumuzun, polisimizin, jandarmamızın adını kirletmeye yeltenmiştir." dedi.

Türk milletinin yaşadığı bu sınavı başarıyla geçtiğini söyleyen Bilgiç, bu nedenle 15 Temmuz'un milletin zaferi olduğunu vurguladı.

Bilgiç, "15 Temmuz gecesi yaşananlar hain bir darbe teşebbüsünün ötesinde demokratik yollarla seçilmiş hükümeti, cumhurbaşkanımızı ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki anayasal düzeni devirmeyi hedefleyen kanlı bir terör eylemi olarak tarihe geçmiştir." diye konuştu.

Rusya'nın önde gelen gazetesinde FETÖ ile mücadele anlatıldı

Öte yandan Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Kommersant için makale kaleme aldı.

"15 Temmuz: Devlet egemenliğinin korunması ve yeni nesil tehditlere karşı ortak direnç" başlığıyla yayımlanan makalede Bilgiç, Türkiye'de 15 Temmuz 2016 gecesi devletin stratejik kurumlarına yıllar boyunca gizlice sızan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), anayasal düzeni ortadan kaldırmak, seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı, hükümeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisini devre dışı bırakmak amacıyla kanlı bir darbe girişiminde bulunduğunu hatırlattı.

Türk milletinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkarak anayasal düzene sahip çıktığını aktaran Bilgiç, FETÖ'nün darbe girişiminde 251 vatandaşın şehit olduğunu, 2 binden fazla vatandaşın ise yaralandığını belirtti.

Uzun yıllar eğitim ve sivil toplum görünümü altında faaliyet gösteren bu örgütün, gerçekte devlet mekanizmasını içeriden ele geçirmeyi hedefleyen gizli bir yapılanma olduğuna işaret eden Bilgiç, örgütün orduya, emniyete, yargıya ve bürokrasiye sistematik biçimde sızarak meşru devlet düzeninin yerine kendi hiyerarşisini kurmaya çalıştığını bildirdi.

Bilgiç, "Bu yönüyle 15 Temmuz, günümüz devletlerinin karşı karşıya bulunduğu yeni nesil güvenlik tehditlerine ilişkin önemli dersler içermektedir. Terör örgütleri artık yalnızca silahlı yöntemlerle değil, sivil görünümlü yapılar üzerinden devlet kurumlarına nüfuz etmeye çalışmaktadır. Bu nedenle devletlerin kurumsal dayanıklılığı, ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Hiçbir egemen devletin kendi parlamentosuna ve vatandaşlarına silah doğrultan bir örgüte kayıtsız kalamayacağını vurgulayan Bilgiç, Türkiye de FETÖ'yle mücadelesini hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürdürdüğünü, kamu kurumlarının bu yapılanmadan temizlendiğini kaydetti.

FETÖ ile mücadelede Türkiye ile Rusya arasında ortak anlayış

Bu noktada Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında önemli bir ortak anlayış bulunduğunu ifade eden Bilgiç, "Rusya, FETÖ'nün eğitim ve sivil toplum kisvesi altındaki gerçek niteliğini erken dönemde gören ve gerekli tedbirleri alan ülkelerden biri olmuştur. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak desteğini ileten ilk liderlerden biri Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin olmuştur. Sayın Putin'in anayasal düzenin korunmasına verdiği destek ve darbe girişimi sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk yurt dışı ziyaretini Rusya'ya gerçekleştirerek 9 Ağustos 2016'da St. Petersburg'da Sayın Putin'le bir araya gelmesi, iki ülke arasındaki güvenin önemli göstergeleri arasında yerini almıştır." ifadelerine yer verdi.

Bilgiç, Türkiye ile Rusya'nın devlet egemenliğinin, anayasal düzenin korunmasının ve iç işlerine dışarıdan müdahale edilmemesinin uluslararası sistemin temel ilkeleri olduğu görüşünü paylaştığını belirterek, terör örgütleri arasında ayrım yapılması ve bazı yapıların jeopolitik hesaplarla araçsallaştırılması, uzun vadede tüm ülkelerin güvenliğini tehdit edeceğini vurguladı.

Bilgiç, "Terörizmin coğrafyası ve sınırı yoktur. Elbette Türkiye ile Rusya her konuda aynı düşünmek zorunda değildir. Ancak liderlerimiz arasındaki güçlü diyalog sayesinde farklılıklarımız karşılıklı saygı temelinde yönetilebilmekte; enerji, ticaret, turizm, ulaştırma ve bölgesel güvenlik alanlarında gelişen işbirliğimiz sağlam bir zeminde ilerlemektedir. Aradan geçen 10 yılda 15 Temmuz, Türkiye'nin devlet kapasitesini zayıflatmamış, aksine ülkemizi daha dirençli ve özgüvenli bir aktör haline getirmiştir." ifadelerini kullandı.