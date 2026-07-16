Rusya ve Çin'den Ankara'da Ortak Mesaj: Çin, Rusya ve Türkiye Ortak Hedefleri Paylaşıyor

(ANKARA) - Rusya Federasyonu ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında imzalanan İyi Komşuluk ve Dostane İşbirliği Anlaşması'nın 25. yıl dönümü dolayısıyla Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde bir seminer düzenlendi. Seminere, iki ülkenin Ankara büyükelçilerinin yanı sıra İran, Mısır, Venezuela ve Malezya'nın Ankara büyükelçiliklerinden temsilciler, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve siyasi partilerden temsilciler katıldı.

Seminerin açılış konuşmasında Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Rusya ile Çin arasındaki stratejik ortaklığın uluslararası sistem için önemli bir istikrar unsuru olduğunu belirterek, iki ülkenin yeni bir uluslararası düzenin inşasında birlikte hareket ettiğini söyledi.

Verşinin, "Rusya ile Çin arasındaki stratejik ortaklık, onlarca yıldır uluslararası düzen için temel istikrar unsurlarından biri olmuştur. Günümüzde ise ortak bölgemizde istikrarı sağlamaya odaklanan yeni, çok taraflı bir dünya düzeni inşa ediyoruz. Küresel çoğunluk ülkeleri de özellikle mevcut jeopolitik meydan okumalar karşısında bizden bunu bekliyor" dedi.

"BATI MEVCUT GÜVENLİK MİMARİSİNİ TERK ETTİ"

Verşinin, konuşmasında Batılı ülkelere de eleştiriler yönelterek şöyle konuştu:

"Avrupa kıtasındaki sorunlara çözüm bulmak Avrupalı ülkelerin sorumluluğudur. Dış müdahalelerin ve olumsuz etkilerin önüne geçilmelidir. Ancak kolektif Batı, NATO merkezli Avro-Atlantik güvenlik mimarisini tercih etmiş ve AGİT çerçevesinde oluşturulan bölünmez güvenlik ilkelerini fiilen terk etmiştir…"

Ortadoğu'da yaşanan krizlerin temelinde Batılı ülkelerin sömürgeci ve yeni-sömürgeci politikaları ile dış müdahaleleri yatmaktadır. Gazze'de yaşanan insani trajedi sürerken, İsrail hükümetinin iki devletli çözüme yönelik her türlü ihtimali reddetmesi uluslararası hukukun temelini oluşturan çözüm anlayışını da zayıflatmaktadır."

"TÜRKİYE ETKİLİ BİR BÖLGESEL ARABULUCU HALİNE GELDİ"

Rus Büyükelçi, Türkiye'nin son yıllarda bölgesel diplomaside üstlendiği role de dikkat çekti:

"Türkiye bugün etkili ve saygın bir bölgesel arabulucu ve aktör haline gelmiştir. Moskova, Ankara ile bölgesel meselelerde uzun ve verimli bir iş birliği geçmişine sahiptir. Astana süreci Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına önemli katkı sağlamış, Rusya ve Türkiye Libya konusunda da koordinasyon içinde çalışmıştır. Ayrıca 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu'nun çalışmalarına büyük önem veriyoruz… Rusya, Türkiye ve diğer bölgesel ortaklarla bu yapıcı iş birliğini sürdürmeye ve geliştirmeye kararlıdır."

"ÇİN, RUSYA VE TÜRKİYE ORTAK HEDEFLERİ PAYLAŞIYOR"

Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin da Rusya ile Çin arasında 25 yıl önce imzalanan İyi Komşuluk ve Dostane İşbirliği Anlaşması'nın iki ülke ilişkilerinin temelini oluşturduğunu belirterek, anlaşmanın bu yıl yeniden uzatıldığını söyledi.

Jiang, iki ülke liderlerinin stratejik koordinasyonunun ilişkilerin gelişimindeki belirleyici unsur olduğunu belirterek, "Mayıs ayında da Devlet Başkanı Şi Cinping ile Devlet Başkanı Vladimir Putin iki önemli ortak bildiri yayımlayarak kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının daha da güçlendirilmesi ve çok kutuplu bir dünya düzeninin desteklenmesi yönündeki iradelerini ortaya koydu" diye konuştu.

Çin Büyükelçisi, küresel belirsizlik ortamında Çin-Rusya ilişkilerinin istikrar sağladığı değerlendirmesinde bulunarak, Türkiye'nin de uluslararası sistemde yükselen bir aktör olduğunu söyledi.

Jiang, "Bu yıl aynı zamanda Çin ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yılı. Türkiye yükselen bir ülke olarak uluslararası meselelerde giderek daha önemli bir rol üstleniyor. Dünya barışı, istikrarı ve insanlığın ortak geleceğini ilgilendiren birçok konuda Çin, Rusya ve Türkiye ortak hedefleri paylaşıyor" ifadelerini kullandı.

Çinli Büyükelçi ayrıca, "Hepimiz eşitlik temelinde çok kutuplu bir dünya düzenini destekliyoruz. Ayrımcılığa, zorbalığa ve güçlü olanın zayıfı ezmesine karşı çıkıyoruz. Korumacılığı ve sanayi ile tedarik zincirlerini koparma girişimlerini reddediyor, çok taraflı ticaret sistemini birlikte savunuyoruz" dedi.

Jiang, konuşmasında Çin ile Rusya arasındaki ekonomik iş birliğine de değinerek, ikili ticaret hacminin 2025 yılında 227,9 milyar dolara ulaştığını ve bunun üst üste üçüncü kez 200 milyar dolar seviyesini aştığını kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen panelde Rusya Bilimler Akademisi'ne bağlı IMEMO Direktörü Prof. Dr. Fedor Voitolovsky, Çin Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü'nden (CIIS) Han Lu, ODTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı ve Yeni Dünya Araştırmaları Merkezi (YDAM) Başkanı Prof. Dr. Hasan Ünal sunum yaptı. Panel, soru-cevap bölümünün ardından düzenlenen kokteyl ile sona erdi.

Kaynak: ANKA