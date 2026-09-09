Rusya büyükelçisi, Macaristan'ın diplomatları sınır dışı etmesini eleştirdi

BUDAPEŞTE, 9 Eylül (Xinhua) -- Rusya'nın Macaristan Büyükelçisi Evgeny Stanislavov, Budapeşte'nin 10 Rus diplomatı sınır dışı etme kararını eleştirerek bu adımı "benzeri görülmemiş ve gerekçesiz bir tırmanış" olarak nitelendirdi ve Moskova'nın karşılık vereceğini söyledi.

Stanislavov salı günü yaptığı açıklamada, kararın ardından Budapeşte'nin diyalog kanallarını açık tutma ve faydaya dayalı işbirliğini sürdürme yönündeki açıklamalarının "hiçbir değeri olmadığını" belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da misillemede bulunacağını açıklarken, Bakanlık Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın yanıtının "sert ve acı" olacağını söyledi.

Macaristan Dışişleri Bakanı Anita Orban salı günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, yetkililerin Viyana Sözleşmesi uyarınca diplomatlar için kabul edilemez faaliyetlerde bulundukları sonucuna varmasının ardından Rus diplomatik misyonunun 10 üyesinden ülkeyi terk etmelerinin istendiğini duyurdu.

Orban, kararın Macaristan'ın güvenliğini ve egemenliğini korumayı amaçladığını ancak diplomatik ilişkileri kesmediğini belirterek, Budapeşte'nin Moskova ile gerekli diyaloğu sürdürme niyetinde olduğunu ifade etti.

Bu hamle, Macaristan'ın 2018'den bu yana kamuoyuna duyurduğu ilk Rus diplomat sınır dışı kararı oldu. Macaristan, Mart 2018'de eski Rus istihbarat görevlisi Sergei Skripal ile kızının İngiltere'de zehirlenmesinin ardından Batılı ülkelerin koordineli tepkisinin bir parçası olarak bir Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

Rusya da 2018'deki bu hamleye, Macaristan'ın Moskova büyükelçilik personelinden birini sınır dışı ederek karşılık vermişti.

Kaynak: Xinhua