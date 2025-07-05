Muhittin Böcek adliyeye sevk edildi

Muhittin Böcek adliyeye sevk edildi
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Muhittin Böcek adliyeye sevk edildi
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Rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile eski gelini Zeynep Kerimoğlu'nun Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı. Başkan Böcek, ekip aracında adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin beklediği kapı yerine protokol kapısından çıkartılan Böcek'in içinde bulunduğu araç, Antalya Adliyesi'ne geldi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturmasında eski gelini Zeynep Kerimoğlu ile birlikte gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Böcek ve Kerimoğlu adliyeye sevk edildi.

RÜŞVET SORUŞTURMASINDA MUHİTTİN BÖCEK VE GELİNİNE GÖZALTI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı "rüşvet" soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile eski gelini Zeynep Kerimoğlu'nun gözaltına alındığı, hakkında gözaltı kararı bulunan Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirtildi.

Açıklamada, "3 şüpheli hakkında iki farklı eylemden rüşvet suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, arama, el koyma ve gözaltı işlemi ifa edilmiştir." denildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelilerin adreslerinde yaptığı arama tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Böcek ve Kerimoğlu'nun emniyetteki ifade verme işlemleri tamamlandı. Başka Böcek ve Kerimoğlu, Antalya Adliyesi'ne sevk edildi.

RÜŞVET SORUŞTURMASININ DETAYLARI

Soruşturma dosyasında yer alan bilgide, 2024 yerel seçimleri sırasında Böcek'in oğlu M.G. Böcek'in iş insanı Y.Y'nin ofisinde yaptığı bir görüşmede seçim çalışmalarıyla ilgili 25 milyon lira talep ettiği, bu miktarın karşılanmaması üzerine araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon liralık fatura ödemesi için iş insanıyla anlaşıldığı öne sürüldü.

Dosyada yer alan farklı bir detayda da şubat ayında M.G. Böcek'in, eski eşi Z.K. adına bir inşaat firmasından 30 milyon liraya ev satın aldığı ve bu bedelin yine iş insanı Y.Y. tarafından üç parça halinde inşaat firmasına ödendiği iddia edildi.

Firmaya yapılan ödemeye ilişkin banka hesap hareketleri ve dekontlarının MASAK raporlarında yer aldığı öğrenildi.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAdem Saruhan:

Bunların gerçekten yolsuzluk soruşturması olmadığını herkes biliyor, haberiniz olsun. Zalimin sonu yaklaştıkça zulmü artarmış. Gerçek hırsızları ve bu ülkeyi karış karış satanları iyi biliyoruz…

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Haber YorumlarıMusty:

bunlara oy verenler bu kadar mi saf inanamiyorum gercekten ben bir tanr ak partinin rusvetle suclandigini gorsem daha omur billab oy vermem

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