Muhittin Böcek adliyeye sevk edildi
Rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile eski gelini Zeynep Kerimoğlu'nun Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı. Başkan Böcek, ekip aracında adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin beklediği kapı yerine protokol kapısından çıkartılan Böcek'in içinde bulunduğu araç, Antalya Adliyesi'ne geldi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturmasında eski gelini Zeynep Kerimoğlu ile birlikte gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Böcek ve Kerimoğlu adliyeye sevk edildi.
RÜŞVET SORUŞTURMASINDA MUHİTTİN BÖCEK VE GELİNİNE GÖZALTI
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı "rüşvet" soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile eski gelini Zeynep Kerimoğlu'nun gözaltına alındığı, hakkında gözaltı kararı bulunan Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirtildi.
Açıklamada, "3 şüpheli hakkında iki farklı eylemden rüşvet suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, arama, el koyma ve gözaltı işlemi ifa edilmiştir." denildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelilerin adreslerinde yaptığı arama tamamlandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Böcek ve Kerimoğlu'nun emniyetteki ifade verme işlemleri tamamlandı. Başka Böcek ve Kerimoğlu, Antalya Adliyesi'ne sevk edildi.
RÜŞVET SORUŞTURMASININ DETAYLARI
Soruşturma dosyasında yer alan bilgide, 2024 yerel seçimleri sırasında Böcek'in oğlu M.G. Böcek'in iş insanı Y.Y'nin ofisinde yaptığı bir görüşmede seçim çalışmalarıyla ilgili 25 milyon lira talep ettiği, bu miktarın karşılanmaması üzerine araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon liralık fatura ödemesi için iş insanıyla anlaşıldığı öne sürüldü.
Dosyada yer alan farklı bir detayda da şubat ayında M.G. Böcek'in, eski eşi Z.K. adına bir inşaat firmasından 30 milyon liraya ev satın aldığı ve bu bedelin yine iş insanı Y.Y. tarafından üç parça halinde inşaat firmasına ödendiği iddia edildi.
Firmaya yapılan ödemeye ilişkin banka hesap hareketleri ve dekontlarının MASAK raporlarında yer aldığı öğrenildi.