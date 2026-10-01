Rus yetkili Miroşnik, Kaliningrad'a yönelik saldırıya sert yanıt verileceğini söyledi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, eksklavı Kaliningrad dahil Rusya'nın egemenliğine yönelik herhangi bir tehdit veya sivil nüfusa yönelik kasıtlı bir saldırıya sert karşılık vereceklerini bildirdi.

Miroşnik, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliğinde, BM Cenevre Ofisinde Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle "Ukrayna tarafından uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukunun ihlali" başlıklı bir brifingde bir araya geldi.

Rusya'nın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gennady Gatilov'un açılış konuşmasının ardından söz alan Miroşnik, Ukrayna'nın Rusya'daki saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve bunlara ilişkin görseller paylaştı.

Miroşnik, "Eksklavı Kaliningrad dahil Rusya'nın egemenliğine yönelik herhangi bir tehdit veya sivil nüfusa yönelik kasıtlı bir saldırı, egemenliğimizi ve halkımızı koruma söz konusu olduğunda çok kapsamlı bir karşılığı gerektirir. Egemenliğimizi tehdit eden her türlü eyleme sert karşılık verilecektir." ifadelerini kullandı.

Kaliningrad'a yönelik bir ablukanın bu tür kırmızı çizgiler arasında yer alıp almayacağı sorusunu yanıtlayan Miroşnik, Rusya'nın sivil nüfusuna yönelik "her türlü eylemin" egemenliğine yönelik bir tehdit olarak görüleceğini yineledi.

"Kaliningrad'ın Rusya Federasyonu'nun diğer bölgelerinden hiçbir farkı yok." diyen Miroşnik, bu bölgenin ülkenin geri kalanıyla aynı şekilde korunduğunu vurguladı.

Kaliningrad bölgesine yönelik olası saldırı

Rusya'nın Londra Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından 29 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kaliningrad bölgesine yönelik olası abluka ya da saldırı girişimine, nükleer silahlar dahil elindeki tüm araçlarla karşılık verebileceği uyarısında bulunmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Kaliningrad bölgesine saldırması halinde, Rusya'nın "nükleer silah kullanabileceği" yönündeki mesajını muhataplarının gayet iyi anladığını söylemişti.

Rusya'nın en batıdaki toprağı olan Kaliningrad, 1991'den bu yana eksklav konumunda bulunuyor.

Eksklav ifadesi, bir devletin başka bir devletin araya girmesiyle ana karasıyla bağlantısı kesilmiş topraklarını tanımlamak için kullanılıyor.

Kaynak: AA