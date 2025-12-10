Haberler

Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış, bir de şantaj yapmış

Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış, bir de şantaj yapmış
Güncelleme:
İstanbul'daki bir doğum günü partisinde Rus turist Maria Avdienko'nun darbedildiği iddiaları üzerine Büşra Karakaş yazılı açıklama yaptı. Karakaş, Avdienko'nun davetsiz olarak partiye girdiğini, gizli çekim yaptığını ve ayrılmamak için para talep ettiğini öne sürerek darp iddiasını reddetti. Kamera kayıtlarında şiddet bulgusu olmadığını belirten Karakaş, olayın şantaja dönüştüğünü ifade etti.

  • Maria Avdienko, 18 Kasım 2025'te İstanbul'da bir doğum günü partisinde gizli çekim yaparken fark edildi.
  • Maria Avdienko, etkinlik alanından ayrılması karşılığında para talep etti.
  • Savcılık dosyasında ve karakol kamera kayıtlarında herhangi bir darp veya şiddet görüntüsü bulunmuyor.

Tatil için İstanbul'a gelen Rus turist Maria Avdienko (25), iş insanı A.D.'nin Beşiktaş'ta düzenlediği doğum günü partisinde, model ve kick boks sporcusu Büşra Karakaş tarafından darbedildiğini öne sürdü.

Gündem olan iddiaların ardından Karakaş, hakkındaki suçlamalara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

"DAVETLİ DEĞİLDİ, GİZLİ ÇEKİM YAPARKEN FARK EDİLDİ"

Açıklamasında Türkiye'yi ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmiş bir sporcu olduğunu hatırlatan Karakaş, Avdienko'nun iddialarını kesin bir dille reddetti.

Olayın 18 Kasım 2025'te özel bir doğum günü kutlamasında yaşandığını aktaran Karakaş, Rus turistin davetli olmadığı halde sosyal medya üzerinden biriyle iletişime geçerek etkinliğe "kendini zorla davet ettirdiğini" ifade etti.

Avdienko'nun, davetlilerin bilgisi dışında akıllı gözlükle gizli çekim yaptığı sırada fark edildiğini belirten Karakaş, bu kişinin "tuhaf ve provokatif" davranışlar sergilediğini söyledi.

"PARA TALEP ETTİ, ŞİDDET UYGULANMADAN UZAKLAŞTIRILDI"

Karakaş'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Gizli kayıt aldığının anlaşılması üzerine kendisinden etkinliği terk etmesi istenmiştir. Bu talep karşısında agresif tavırlar sergilemiş ve ayrılmamak için direnmiş, etkinlik alanından ayrılması karşılığında para talep etmiştir. Herhangi bir şiddet veya darp eylemi olmaksızın şahıs ortamdan uzaklaştırılmıştır."

Olay gecesi kolluk kuvvetlerinin de mekâna geldiği belirtildi. Karakaş, Avdienko'nun o gece karakolda kimse hakkında şikâyette bulunmadığını, tarafların karakoldan ayrıldığını aktardı.

"SÜREÇ ŞANTAJ GİRİŞİMİNE DÖNÜŞTÜ"

Açıklamanın devamında Karakaş, savcılık dosyasında ve karakola ilişkin kamera kayıtlarında herhangi bir darp ya da şiddet görüntüsünün bulunmadığını vurguladı.

Avdienko'nun olaydan sekiz gün sonra şikâyetçi olduğunu belirten Karakaş, alınan raporda somut bir darp bulgusuna rastlanmadığını kaydetti. Karakaş, sürecin şantaj ve itibarsızlaştırma girişimine dönüştüğünü savunarak, ilgili kişiler hakkında hukuki ve cezai işlem başlattıklarını, dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca takip edildiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
