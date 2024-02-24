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Rus muhalif Aleksey Navalni'nin cenazesi ailesine teslim edildi

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Rusya'da geçen hafta cezaevinde hayatını kaybeden muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin cesedi ailesine teslim edildi. Navalni'nin Sözcüsü Kira Yarmış, cenazenin yapılmasına Rus yönetiminin engel koymayacağını umduğunu belirtti.

Rusya'da geçen hafta cezaevinde ölen Rus muhalif Aleksey Navalni'nin cesedinin ailesine teslim edildiği bildirildi.

NAVALNİ'NİN CESEDİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Navalni'nin Sözcüsü Kira Yarmış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aleksey'in cesedi annesine teslim edildi. Bunu bizimle birlikte talep eden herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. Yarmış, Navalni'nin cenazesinin yapılmasına Rus yönetiminin engel koymayacağını umduğunu belirtti.

Rus muhalif Aleksey Navalni'nin cesedi ailesine teslim edildiAleksey Navalni

NAVALNİ, PUTİN'İN EN BÜYÜK RAKİBİYDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük rakibi muhalif siyasetçi Aleksey Navalni, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

YOLSUZLUK DAVASINDA TUTUKLANMIŞTI

Rusya Federal Cezaevi Hizmetlerinin (FSİN) talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalni aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalni'nin geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Rus muhalif Aleksey Navalni'nin cesedi ailesine teslim edildi

CEZAEVİNDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalni'yi aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Navalni, Ocak 2022'de Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilmişti. FSİN, 16 Şubat'ta, mahkum Navalni'nin cezaevinde hayatını kaybettiğini ve ölüm nedeninin araştırılacağını bildirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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