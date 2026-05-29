NATO ve AB'den Romanya'daki apartmana Rus İHA'sının düşmesine tepki

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Romanya'daki apartmana Rus yapımı insansız hava aracının (İHA) isabet ettiğini belirterek, bu ülke ve Ukrayna ile dayanışmanın süreceğini vurguladı.

Rutte, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Romanya'nın Galati bölgesindeki konuta Rusya'ya ait İHA'nın isabet etmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Rutte, "NATO'nun müttefik topraklarının her karışını savunmaya hazır olduğunu teyit ettim. İHA'lardan gelen tehditler de dahil olmak üzere her türlü tehdide karşı caydırma ve savunma hazırlığımızı artırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Rutte, şöyle devam etti:

"Rusya'nın pervasız davranışı, hepimiz için bir tehlikedir. Ukrayna genelinde sivilleri ve sivil altyapıyı hedef almaya devam ediyorlar. Dün gece, yasa dışı saldırılarının sonuçlarının sınırda durmadığını bir kez daha gösterdi. Rusya'nın savaşı sona ermeli, Rusya'nın sivil güvenliğine olan kayıtsızlığı da öyle."

NATO Genel Sekreteri, İttifak'ın Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi.

AB, Rusya'ya karşı 21. yaptırım paketini hazırlıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de aynı platform üzerinden yaptığı açıklamada "Rusya'nın saldırganlığı bir sınırı daha aştı. Rusya'ya ait bir İHA AB topraklarında, Romanya'da yoğun nüfuslu bir bölgeye saldırdı ve sivilleri yaraladı." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen AB'nin özellikle doğu sınırında güvenlik ve caydırıcılığı güçlendirmeye devam ettiğinin altını çizerek, Rusya'ya karşı 21. yaptırım paketini hazırladıklarını bildirdi.

Romanya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gece saldırıları sırasında bir Rus İHA'sının Romanya hava sahasına girerek apartmana düştüğünü, 2 kişinin yaralandığını açıklamıştı.