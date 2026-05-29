Romanya'da bir apartmana Rus İHA'sı düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Romanya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gece saldırıları sırasında bir Rus insansız hava aracının (İHA) Romanya hava sahasına girerek bir apartmana düştüğünü, olayda 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya, Ukrayna'daki sivil ve altyapı hedeflerine yönelik saldırılarını dün gece yeniden başlattı.

Romanya hava sahası yakınlarında uçan İHA'ların radarlar tarafından tespit edilmesi üzerine, iki F-16 savaş uçağı ve bir helikopter havalanarak operasyona destek verdi.

Galati kentinin güneyine kadar takip edilen Rus yapımı Geran-2 tipi İHA bir apartmanın çatısına düştü.

Çarpmanın etkisiyle çıkan yangında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, İHA'nın tüm mühimmat yükünün çarpma anında infilak ettiğini bildirdi.

Romanya makamlarının olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Romanya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın eylemlerini "sorumsuz" olarak nitelendirdi ve bunun Karadeniz bölgesindeki istikrar ve bölgesel güvenliğe yönelik yeni bir provokasyon olduğunu belirtti.

Bakanlık, bu tür olayların Rusya'nın uluslararası hukuk normlarına saygı göstermediğini ortaya koyduğunu ve yalnızca Romanya vatandaşlarının güvenliğini değil, NATO'nun kolektif güvenliğini de tehlikeye attığını kaydetti.

"Bu olayın tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir."

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, yaşananları "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırı savaşının başlangıcından bu yana Romanya topraklarını etkileyen en ciddi olay" olarak nitelendirerek, Yüksek Ulusal Savunma Konseyi'ni gün içerisinde toplayacaklarını bildirdi.

Dan, paylaşımında, NATO müttefiklerini ve Avrupa Birliği ülkelerini olay hakkında bilgilendirdiklerini, ülkesine ek müttefik anti-İHA sistemleri konuşlandırılması için resmi talepte bulunduklarını ve olayın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşınacağını açıkladı.

Olayın "eşi benzeri görülmemiş" niteliğinin ulusal, müttefik ve uluslararası düzeyde kararlı, koordineli ve ölçülü bir yanıt gerektirdiğini belirten Dan, "Bu olayın tüm sorumluluğu Rusya Federasyonu'na aittir." ifadesini kullandı.

Dan, İHA'ya havada müdahale edilmemesi kararının ise "sivil halkın güvenliğini daha fazla tehlikeye atmadan imha edilmesini mümkün kılacak koşulların oluşmaması" nedeniyle alındığını vurguladı.

Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu da X'ten yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Bükreş Büyükelçisini konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını açıkladı.