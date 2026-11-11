Rus heyet başkanı Medinskiy Ukrayna ile toprak takası ihtimalini kesinlikle görmedi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri ve Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerdeki heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, Ukrayna ile herhangi bir toprak takasının mümkün olmadığını belirterek, "Rus bayrağının dalgalandığı yerlerde bu bayrak indirilmemelidir." dedi.

Medinskiy, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 10-11 Kasım'da Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yapılan müzakerelerin ardından Rus devlet televizyonu Rossiya'ya açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ile olası toprak takası konusunun zaman zaman çeşitli taraflarca gündeme getirildiğine dikkati çeken Medinskiy, "Böylesi bir toprak takasının gerçekleşme ihtimalini kesinlikle görmüyorum." ifadesini kullandı.

Medinskiy, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesine girmesinin ardından Rusya sınırı boyunca güvenlik bölgesi oluşturulması kararı alındığını anımsatarak, "Devlet Başkanımız (Putin) da bunu defalarca dile getirdi. Halihazırda bu bölge oldukça geniş, genişlemeye devam ediyor ve genişlemeyi sürdürecek." diye konuştu.

Rusya'nın kontrolüne aldığı topraklardan çekilmeyeceği mesajını veren Medinskiy, şöyle devam etti:

"Rusya ne zaman kararlılık ve kendi gücüne güven gösterdiyse sonuçta tüm sorunların üstesinden gelindi ve hem bizim hem de komşularımız için uzun vadeli barış, huzur ve kalkınma dönemi başladı. Bu nedenle Rus bayrağının dalgalandığı yerlerde bu bayrak indirilmemelidir. Görevimiz başka, bugün de bunu konuştuk."

"Zafer kazandığımızda ve kendi şartlarımızla barış anlaşması imzaladığımızda memnun olacağız"

Abu Dabi'deki müzakerelerin sonuçlarından Rus tarafının memnun olup olmadığına ilişkin soruya verdiği yanıtta Medinskiy, "Ancak zafer kazandığımızda ve kendi şartlarımızla barış anlaşması imzaladığımızda." ifadesini kullandı.

Rusya ve Ukrayna'nın Abu Dabi'deki görüşmelerin ardından barışa yaklaşıp yaklaşmadığı sorusuna ise Medinskiy, "Bana öyle geliyor ki evet." yanıtını verdi.

Barış sürecinin tüm katılımcıların tutumuna bağlı olduğunu belirten Medinskiy, "Çok şey Ukrayna'ya, ABD'nin tutumuna ve Avrupa'nın aklını başına toplayıp toplamayacağına bağlı. Her halükarda belirlediğimiz tüm hedeflere ulaşılacak." dedi.

"Avrupa'da yeni bir güvenlik sistemi oluşturulmalı"

Avrupa'da kapsamlı bir güvenlik sistemi oluşturulması gerektiğini vurgulayan Medinskiy, bu sistemin İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'nın güvenlik mimarisinin şekillenmesinde rol oynayan Yalta ve Potsdam konferansları ile 1975 Helsinki sürecinin ilkelerini yansıtması gerektiğini söyledi.

Sistemin, ???????bugünün yeni gerçeklerine uygun ve adil olması gerektiğini belirten Medinskiy, müzakerelerin böyle bir sistemin kurulmasıyla sonuçlanması halinde Avrupa'da onlarca yıl, hatta belki yüzyıllar boyunca barış sağlanacağını dile getirdi.

Abu Dabi'deki üçlü müzakereler

Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri, 10-11 Kasım'da Abu Dabi'de bir araya geldi.

Görüşmelerde Rus heyetine Medinskiy, Ukrayna heyetine ise Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Rüstem Umerov başkanlık etti.

Müzakerelerin başlangıcında ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı Jared Kushner, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Alexus Grynkewich ile BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan da yer aldı.

Görüşmeler sonucunda Rusya ve Ukrayna'nın geniş kapsamlı bir esir takası konusunda prensipte anlaştığı, takasın ayrıntılarının ise daha sonra duyurulacağı açıklandı.

Kaynak: AA