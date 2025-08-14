Rumlar tarafından şehit edilen Türk gazeteci Adem Yavuz saldırıya uğradığı yerde anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasını izlerken Rumlar tarafından 51 yıl önce şehit edilen gazeteci Adem Yavuz için anma töreni düzenlendi.

Tören, Adem Yavuz ile meslektaşları Ergin Konuksever ve Cengiz Kapkın'ın bindikleri sivil aracın 14 Ağustos 1974'te Rumların saldırısına uğradığı Lefkoşa'nın Küçük Kaymaklı bölgesinin halihazırda Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki Yeşil Hat'ta (Ara Bölge) kalan bölümünde yapıldı.

Törene Dış Basın Birliği, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği, Emekli Polisler Derneği, Sönmezler Ocağı, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği ve Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneğinin başkan ve temsilcileriyle şehit yakınları katıldı.

Katılımcılar, BM görevlileri eşliğinde gruplar halinde Yeşil Hat'ta geçerek saldırıya uğrayan aracın kalıntısına şehit gazeteci Yavuz ve diğer sivil şehitler anısına çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Dış Basın Birliği Genel Başkanı Burhan Canbaz, anma töreninde yaptığı açıklamada, gazeteci Adem Yavuz'un Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit edilen ilk gazeteci olduğunu hatırlatarak, sivillere saldırının savaş suçu olduğuna dikkati çekti.

Yavuz'un anısının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret eden Canbaz, aradan geçen bunca yıla rağmen halen gazetecilerin görevleri başında hayatlarını kaybettiklerini vurguladı.

Adem Yavuz

Türk gazeteci ve televizyon programcısı, 1945 Sivas doğumlu Adem Yavuz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın, 14 Ağustos 1974'te başlayan ikinci aşamasını takip ederken Lefkoşa Küçükkaymaklı bölgesinde Rumlar tarafından esir alınarak vuruldu ve yaralandı.

Türkiye'nin baskıları sonucu Türk tarafına ağır yaralı halde iade edilen Adem Yavuz, 26 Ağustos 1974'te Adana'da tedavi gördüğü hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gazeteci Yavuz için Kıbrıs'ta şehit edildiği Ara Bölge'de iki yıldır anma törenleri düzenleniyor.