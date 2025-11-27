Haberler

Ruhsatsız Pasta İmalathanesi Mühürlendi

Ruhsatsız Pasta İmalathanesi Mühürlendi
Güncelleme:
Avcılar'da zabıta ekipleri tarafından denetlenen ruhsatsız pasta imalathanesi hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle mühürlendi. İmalatın yapıldığı alanlarda inşaat malzemeleri ile gıda ürünlerinin bir arada bulunduğu tespit edildi.

AVCILAR'da zabıta ekiplerinin ihbar üzerine denetlediği pasta imalathanesi, ruhsatsız faaliyet gösterdiği ve hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle mühürlendi.

Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Üniversite Mahallesi'nde bulunan bir binanın arka girişinde kaçak pasta üretildiği ve çeşitli pastane ve düğün salonlarına gönderildiği yönünde alınan ihbar üzerine belirtilen adrese denetim yaptı. İmalathaneyi bir hafta önce açtığını söyleyen iş yeri sahibi, zabıta ekiplerinden ruhsat alabilmek için ek süre talep etti. İş yerinde yapılan hijyen denetimlerinde ise bazı bölümlerde kurallara uyulmadığı, gıda ürünleri ile inşaat malzemelerinin aynı ortamda bulunduğu, tezgah ve makinelerde temizlik kurallarına uyulmadığı belirlendi. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen ve hijyen kurallarına uymadığı belirlenen pasta imalathanesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
