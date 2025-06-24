Ruhsatsız 5 yıldızlı otel 112. kez mühürlendi

Ruhsatsız 5 yıldızlı otel 112. kez mühürlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel, belediye zabıta ekipleri tarafından 112. kez mühürlendi. Alanya Belediye Başkanı, "Defalarca mühürlenmesine rağmen yasa dışı şekilde çalışmaya devam etmesi kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel, Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından 112'nci kez mühürlendi. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Defalarca mühürlenmesine rağmen yasa dışı şekilde çalışmaya devam etmesi kabul edilemez" dedi.

Antalya'nın Alanya ilçesi Payallar Mahallesi'nde daha önce defalarca mühürlenmesine rağmen yasalara aykırı şekilde işletilmeye devam ettiği saptanan tesise yönelik denetimlerini sürdüren Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, mühür bozma nedeniyle bir kez daha işlem yaptı. İşletmeye gerekli tutanaklar tutulurken, mühürleme işlemi ekipler tarafından yeniden uygulandı.

'MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ'

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, halk sağlığını ve kamu düzenini hiçe sayan ruhsatsız işletmelere karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyleyerek, "Defalarca mühürlenmesine rağmen yasa dışı şekilde çalışmaya devam etmesi kabul edilemez. Bu tür ısrarlı ve kasıtlı ihlallere karşı tüm yasal imkanlarımızı kullanıyoruz. Alanya'da kuralsızlığa ve hem halkımızın hem de misafirlerimizin huzurunu bozmaya yönelik uygulamalara asla müsamaha göstermeyeceğiz. Zabıta ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor" dedi.

TAM 111 KEZ MÜHÜRLENMİŞTİ

Diğer yandan 5 yıldızlı otelde 13 Haziran'da sabah saatlerinde yangın çıkmış, içerideki az sayıda turistin tahliye edildiği yangın, söndürülmüştü. Otelin geçmişte 111 kez mühürlendiği, birden fazla mühür bozma nedeniyle adli işlem yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail İran'ı önce vurdu, sonra 'Kaçındık' dedi

İsrail uçaklarına havada manevra yaptıran görüşme! Tek sözü yetti
Trump, 'İran'da rejim değişikliği' konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur

Trump, İran konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler

Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını fırçayla dövdüler
Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi

Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye "Evet" dedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadın Futbolunda olası Türkiye - İsrail eşleşmesi

Kura çekildi! Şampiyonlar Ligi'nde olası Türkiye-İsrail eşleşmesi
Şota Arveladze Süper Lig'e geri dönüyor! 1 yıllık anlaşma sağlandı

Şota Arveladze 10 yıl sonra Süper Lig ekibine geri döndü
Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı

Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı
Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma itirafı: Affederim

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma yorumu
17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu

17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu
Belediye başkanlarının düğün eğlencesine bakın! Birbirlerine para attılar

İkisi de belediye başkanı! Birbirlerine para fırlatıp durdular
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.