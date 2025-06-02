RTÜK ve İbn Haldun Üniversitesi'nden Medya Okuryazarlığı Protokolü

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile İbn Haldun Üniversitesi, medya okuryazarlığı, etik yayıncılık, dijital bağımlılıkla mücadele ve İslamofobiye karşı farkındalık gibi konuları kapsayan kapsamlı bir iş birliği protokolüne imza attı. Burada konuşan RTÜK Başkanı Şahin, "Karşılıklı staj imkanlarından, karşılıklı uzman değişimi, yüksek lisans eğitimleri, karşılıklı veri değişim programları ve daha ötesinde müjdelerini daha sonra vereceğimiz yerli ve milli yeni bir oluşum içerisine gireceğimiz çalışmalara altyapı olacak birtakım çalışmaların vücut bulmuş hali" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ), medya okuryazarlığı, etik yayıncılık, dijital bağımlılıkla mücadele ve İslamofobiye karşı farkındalık konularında iş birliği protokolü imzaladı. İbn Haldun Üniversitesi'nin Başakşehir yerleşkesinde düzenlenen törenle imzalanan protokol 5 yıl geçerli olacak. Protokolün, medya ve akademi arasında stratejik köprü kurarak, toplumun bilinçli medya tüketimini arttırmayı ve iletişim alanında insan kaynağı yetiştirmeyi hedeflediği belirtildi. İmza törenine; RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan ve RTÜK Başkan Yardımcısı Dr. Feyzullah Tecirli katıldı.

YERLİ VE MİLLİ YENİ BİR OLUŞUM İÇERİSİNE GİRECEĞİMİZ BİR ALTYAPI OLACAK BİRTAKIM ÇALIŞMALARIN VÜCUT BULMUŞ HALİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Kurum olarak bugün bu güzel, üniversitemizde, güzide üniversitemizde bir iş birliği protokolü imza aşamasına gelmesi bugün bize nasip olacak. Radyo Televizyon Üst Kurulu ile İbn Haldun Üniversitesi arasındaki bu protokolün tamamı uygulanabilir bir protokol. Tamamı 2 kurum arasında uygulanabilecek şartlara haiz. Karşılıklı staj imkanlarından karşılıklı uzman değişimi, yüksek lisans eğitimleri, karşılıklı veri değişim programları ve daha ötesinde müjdelerini daha sonra vereceğimiz yerli ve milli yeni bir oluşum içerisine gireceğimiz çalışmalara altyapı olacak birtakım çalışmaların vücut bulmuş hali. Bu anlamda çok mutluyuz, heyecanlıyız. Biz bugün İbn Haldun Üniversitesi'nin değerli çalışmalarına ve başarılı çalışmalarına destek olabilmek veya onun yanında olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

ÇOCUKLARIMIZIN, GENÇLERİMİZİN DİJİTAL MECRALARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTECEĞİZ

Şahin, "Radyo Televizyon Üst Kurulu ile İbn Haldun Üniversitesi arasında yapılan bu protokol çok değerli. Değerli çünkü her maddesi uygulanabilir bir protokol. Özellikle yıllardan beri başarılarını yakından takip ettiğimiz ve gururla takip ettiğimiz İbn Haldun Üniversitesi'nin bundan sonraki süreçte iletişim fakültesindeki öğrencilerinin staj imkanlarının sağlanması birlikte yapacağımız çalışmalar içerisindeki en önemli maddelerden bir tanesi. Diğer bir madde ise bizim Radyo Televizyon Üst Kurulu çalışanlarına üniversite bünyesinde yüksek lisans ve doktora programlarının açılması. Bunun ötesinde ciddi veri merkezi ve veri araştırma ve veri sonuçlarını analiz etme yeteneğine sahip bir üniversite. İbn Haldun üniversitemizle birlikte özellikle dijital çağda çocuklarımızın, gençlerimizin dijital mecralarda alınması gereken önlemler ile ilgili de ciddi bir protokol kapsamında çalışmalar yürüteceğiz. Bunun ötesinde de bir belki geçiş esasında söyledim ama bu çalışmalar neticesinde de yerli ve milli bir sistemin geliştirilmesine vesile olacak bir müjdeyi de daha sonra verebiliriz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.