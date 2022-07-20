RTÜK Üyesi Taşcı: 'Toplantıdan Çıkarılmama Karşı Açtığım Davada Mahkeme; Başkan ve Üyelerin Böyle Bir Yetkisi Olmadığına Karar Verdi'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı ; orman yangını haberlerine getirilen yayın yasağı talimatını kamuoyuna duyurması üzerine ihsas-ı rey, yani oyunun rengini belli etme gerekçesiyle RTÜK toplantısından çıkarılma kararına karşı açtığı davayı kazandı. Taçcı, "Kanunsuz şekilde RTÜK toplantısından çıkarılmam nedeniyle katılmadığım gündem maddelerinde alınan kararlar da sakat hale geldi. Yangınları haberleştiren ve bu nedenle RTÜK cezalandırdığı kanallara verilen cezalar da şekli eksiklik nedeniyle hukuka aykırı hale gelmiştir" açıklamasını yaptı.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, geçtiğimiz yıl özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşanan orman yangınları sonrası RTÜK'ün aldığı yayın yasağı kararını kamuoyuna duyurduğu gerekçesiyle, 11 Ağustos 2021 tarihindeki RTÜK Toplantısı'ndan çıkarıldı.

Taşcı, toplantıdan çıkarılmasını yargıya taşıdı. Ankara 3. İdare Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme Taşcı'yı haklı buldu. Mahkeme, "RTÜK Başkanı ve üyelerinin, bir üyeyi toplantıdan çıkartma yetkisinin olmadığına" oybirliğiyle karar verdi.

Mahkemenin verdiği kararın ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Taşcı, "Orman yangını haberlerine sansür talimatını kamuoyuna açıklamamı bahane ederek, ihsas-ı rey gerekçesiyle RTÜK toplantısından çıkarılma kararına karşı açtığım davada Ankara 3. İdare Mahkemesi; RTÜK Başkan ve üyelerinin böyle bir yetkisi olmadığına oybirliğiyle karar verdi" dedi.

"CEZALAR DA ŞEKLİ EKSİKLİK NEDENİYLE HUKUKA AYKIRI HALE GELDİ"

Taşcı, "Mahkeme kararından çıkan en önemli sonuç; TBMM Genel Kurulu'nda seçilen RTÜK üyesinin, kurum işleyişi ve kurumun faaliyet alanına giren konularda, kanunda öngörülen istinaslar hariç, özgürce ve hiçbir baskıya maruz kalmadan kamuyu aydınlatma görevinin engellenemeyeceğidir. Kanunsuz şekilde RTÜK toplantısından çıkarılmam nedeniyle katılmadığım gündem maddelerinde alınan kararlar da sakat hale geldi. Yangınları haberleştiren ve bu nedenle RTÜK cezalandırdığı kanallara verilen cezalar da şekli eksiklik nedeniyle hukuka aykırı hale gelmiştir" dedi.

Taşcı, "Mücadele basın özgürlüğüne karşı değil; yangın ve ona neden olan ihmaller zincirine karşı yapılmalıdır. Basın denetim görevini ceza korkusu yaşamadan yerine getirebilmelidir. Bu hukuki mücadelede yanımda olan avukatlarım Gökhan Tekşen ve Özlem Günel Tekşen'e sonsuz teşekkürler" dedi.

ANKA / Güncel