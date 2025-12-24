Haberler

RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara Libya askeri heyetini taşırken düşen uçağa ilişkin uyarı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesine ilişkin doğrulanmamış bilgilerle ilgili yayıncı kuruluşları uyardı ve yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınmasını istedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayıncı kuruluşların, Libya askeri heyetini taşıdığı esnada düşen uçağa ilişkin doğrulanmamış bilgi ve iddiaları paylaşmamaları ve yalnızca yetkili mercilerce yapılacak açıklamaları esas almalarının büyük önem taşıdığını bildirdi.

RTÜK'ün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Yayıncı kuruluşlarımızın dikkatine, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a giderken düşen hava aracına ilişkin gelişmeler, resmi makamlar tarafından yakından takip edilmektedir. Bu süreçte, doğrulanmamış bilgi ve iddiaların paylaşılmaması, yalnızca yetkili mercilerce yapılacak açıklamaların esas alınması büyük önem taşımaktadır. Tüm yayıncı kuruluşların gerekli özeni göstereceğine inanıyor, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine katkı sunan sorumlu yayıncılık anlayışı için şimdiden teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devine Filistinli golcü

Süper Lig devine Filistinli golcü
Ticaret Bakanlığı'ndan yeni asgari ücret sonrası zam uyarısı

Yeni asgari ücret açıklandı, Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Sinan Akçıl'a icra şoku! 10 yıldır tek kuruş ödemedi

Sinan Akçıl'a icra şoku! 10 yıldır tek kuruş ödemedi
Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti

Minik Tarık hayatını kaybetti! Valilik talimatıyla okul alarma geçti
Süper Lig devine Filistinli golcü

Süper Lig devine Filistinli golcü
Kaza mı sabotaj mı? Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı

Kaza sonrası gündeme gelen 2 fotoğraf: Bu tesadüf olamaz
Müge Anlı'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi

Canlı yayında Fenerbahçe'ye tepki gösterdi: Ben anlamadım yani