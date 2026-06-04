Haberler

Acun Ilıcalı'nın canını sıkacak haber: Premier Lig'de kalmak için...

Acun Ilıcalı'nın canını sıkacak haber: Premier Lig'de kalmak için...
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic'in "Premier Lig'de kalmak için 12 ila 15 transfere ihtiyacımız var" sözleri, kulübün sahibi Acun Ilıcalı'yı büyük bir transfer operasyonuyla karşı karşıya bıraktı. Teknik heyetin talepleri doğrultusunda yaz döneminde kapsamlı bir kadro değişimi yaşanabilir.

Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic'in transfer talebi, kulübün sahibi Acun Ilıcalı'yı zor bir karar süreciyle karşı karşıya bırakabilir. Premier Lig'de kalıcı olabilmek için kadroya 12 ila 15 yeni oyuncu gerektiğini söyleyen Jakirovic, yönetimden kapsamlı bir transfer operasyonu beklediğini açıkça ortaya koydu.

DEV MALİYET KAPIDA

Premier Lig'in yüksek rekabet seviyesi nedeniyle yapılacak transferlerin kulübe ciddi bir mali yük getirmesi bekleniyor. Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın, teknik direktörün talep ettiği geniş çaplı kadro yapılanması için nasıl bir bütçe ayıracağı merak konusu oldu.

GÖZLER ACUN ILICALI'NIN VERECEĞİ KARARDA

Takımı Premier Lig'de tutmayı hedefleyen Hull City'de gözler şimdi Acun Ilıcalı yönetimine çevrildi. Jakirovic'in istediği sayıda transferin gerçekleşmesi halinde kulüp tarihinin en yoğun transfer dönemlerinden biri yaşanabilir.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a hapis cezası
CHP kurultay ve kongre davasına ret

CHP kurultay ve kongre davasına ret
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi

Bakan Şimşek 86 milyonun merakla beklediği rakamları verdi
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş

Babası tarafından öldürülen gençle ilgili kahreden detay
Süresiz nafakanın iptal edilmesine DEM Parti'den itiraz

Süresiz nafakanın iptal edilmesine Meclis'teki bir partiden itiraz var
'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 1 milyon 200 bin TL ceza kesildi

Tek çevirmede sıfır araba parası kadar ceza yedi
Parktaki cinayetin şüphelisi, saldırı öncesi olay yerinden silahlı fotoğraf paylaşmış

Bu kare sonun başlangıcı oldu
TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bin konut satışa çıkacak

TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bin konut satışa çıkacak
Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu

Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini artık bir Urfalı