Haberler

Adana'da trafikte kavga: Yanlarında pompalı tüfek bulunan 2 kişi kamyonet sürücüsünü darbetti

Adana'da trafikte kavga: Yanlarında pompalı tüfek bulunan 2 kişi kamyonet sürücüsünü darbetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da trafikte tartıştıkları kamyonet sürücüsünü pompalı tüfekle tehdit edip sopayla darbeden 2 kişi, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

ADANA'da yanlarında pompalı tüfek bulunan 2 kişi, trafikte tartıştıkları kamyonet sürücüsünü aracından indirerek sopayla darbetti. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte 2 kişi ile kamyonet sürücüsü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada yanlarında pompalı tüfek bulunan 2 kişi, kamyonet sürücüsünü aracından indirerek sopayla darbetti. Bu sırada kavga eden şüpheliler yere düştü. Panik yaratan olay, trafikteki başka bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi

AYM süresiz nafakayı kaldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yetişkin film oyuncusu Şahin K. geri döndü: Büyük bir sürprizim var

Video yayınlayıp geri döndüğünü duyurdu: Büyük bir sürprizim var
Emel Sayın'dan üzen haber! Konserlerini bir bir iptal etti

Emel Sayın'dan üzen haber! Konserlerini bir bir iptal etti
Mezuniyet töreninde kalça dansı yapan kız öğrencinin diplomasına el konuldu

Mezuniyet töreninde sahnede kalça dansı yapınca diplomasından oldu
Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu

Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini artık bir Urfalı
Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim

Muhittin Böcek'ten yeni ifade! Özgür Özel'in adını verdi
Roma'da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir'e gitti

Düğün Roma'da, balayı Sındırgı'da

Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan donduran cinsten

Müge Anlı'nın eski eşi saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan dondurdu