Yalova'daki DEAŞ operasyonuna geçici yayın yasağı

Güncelleme:
RTÜK, 7 polisin yaralandığı Yalova'daki DEAŞ operasyonuyla ilgili geçici yayın yasağı getirdi. Resmi açıklamalar dışında yayın yapılmaması vurgulandı.

  • Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 polis yaralandı.
  • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Yalova'daki DEAŞ operasyonu ile ilgili geçici yayın yasağı getirdi.

Yalova'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda çıkan çatışma sonucu 7 polis yaralandı.

Bursa'dan özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon, çevrede alınan güvenlik önlemleriyle devam ediyor. Hastaneye kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"RESMİ MAKAMLARCA YAPILACAK AÇIKLAMALAR DIŞINDA YAYIN YAPILMAMALI"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Yalova'daki DEAŞ operasyonu ile ilgili açıklama yaptı. 7 polisin yaralandığı olay ile ilgili yapılan açıklamada, "Yalova ilimizde terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirilmiştir. Bu kapsamda; süreçle ilgili resmi makamlarca yapılacak açıklamalar dışında yayın yapılmaması önem arz etmektedir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeleri gerekmektedir" denildi.

Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı, 7 polis yaralandıYalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı, 7 polis yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Gülesim Var Ölesim Var Türkiyenin çöküşü yakındır azap ile

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

