RTÜK Başkanı Şahin: Türkiye Gazze'nin Yanında

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Türkiye'nin Gazze'nin yanında olduğunu vurgulayarak, "Biz biliriz ki Kudüs'ün hüznü İstanbul'un vicdanında yankı bulur. Gazze'nin gözyaşı Anadolu toprağına düşer." dedi.

Şahin ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Ankara Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin konferans salonunda düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından başlayan törende konuşan Şahin, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu törenin sıradan bir mezuniyet olmadığını, ortak bir medeniyet buluşması olduğunu belirten Şahin, "Bugün burada sadece bir mezuniyet töreni gerçekleştirmiyoruz. Farklı kıtalardan, kültürlerden ve hayat hikayelerinden gelen gençlerin ortak bir medeniyet buluşmasına şahitlik ediyoruz." dedi.

Şahin, şunları ifade etti:

"Gazze'den gelen öğrencilerimiz aramızda. Onlar da mezun olacaklar ve ilerleyen dönemde mezun olmak için burada eğitimlerine devam edecekler. Kıymetli gençler, Gazze'de çocuklar oyun alanlarında değil, savaşın gölgesinde büyüyorlar. Anneler evlatlarını okula değil, enkazdan hayata uğurluyorlar ve siz tüm bu karanlığın içinden geçerek buraya ulaştınız. Geldiniz çünkü umudu bırakmadınız. Kaleminizden vazgeçmediniz. Sessiz ama derin bir mesaj verdiniz hepimize. Biz hala buradayız, ayaktayız, öğreniyoruz, direniyoruz. Bu mesajı bütün dünyaya tekrar verdiniz. Sizler yalnızca mazlum değil, aynı zamanda vakur bir duruşun temsilcilerisiniz.

Asla başınızı öne eğmeyin. Bize gösterdiniz ki zulüm karşısında susmamak bir hak değil, aynı zamanda insan olmanın sorumluluğudur. Burada olmanız bizim için sadece bir misafirperverlik değildir, gerçek bir kardeşliktir. Bu ülkenin kalbi sizlerle çarpar. Dualarımız sizlere ulaşır. Çünkü biz biliriz ki Kudüs'ün hüznü İstanbul'un vicdanında yankı bulur. Gazze'nin gözyaşı Anadolu toprağına düşer ve bilin ki Türkiye Gazze'nin sesini duyan, acısını hisseden, haklı mücadelesini kendi mücadelesi bilen bir ülkedir. Biz her zaman, biz her zaman sizlerin yanındayız."

Gazze için temennilerde bulunan Şahin, öğrencilere gittikleri her yerde iyiliği savunmalarını tavsiye etti.

"Değerlerinize tutunun"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri de öğrencileri görünce içinde uyanan ilk hissiyatın güven ve umut olduğunu söyledi.

Hayatın çeşitli zorluklar getireceğini ancak kişilerin sahip oldukları değerlere tutundukları sürece başarılı olacaklarını vurgulayan İleri, şimdi mezunların meslek seçimi gibi zor sorularla karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

İleri, seçim sürecinde öğrencilere, kendilerini hayatta nasıl konumlandırmak istediklerini, hayattan beklentilerini, prensiplerini, istikametlerini ve mutluluğu bu kapsamda nasıl tanımladıklarını sorgulamalarını tavsiye etti.

Aldıkları eğitimin ve mensubu oldukları medeniyetin değerlerinin, büyük resmi görmede ve doğru kararlar almada onlara yol göstereceğine inandığını dile getiren İleri, bu medeniyetin önceliklerini ve değerlerini anlamanın, kişisel seçimlerde ve hayat yolculuğunda rehber olacağını belirtti.

Daha sonra mezun öğrencilere diplomaları verildi.