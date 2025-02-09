RTÜK Başkanı Şahin'den 'basına sansür' iddialarına yanıt

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, önceki gün yaptıkları haber bültenlerinde "şiddet ve tarafsızlık" uyarılarının "basına sansür" olarak algılandığına işaret etti.

"BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE 'BASINA SANSÜR' OLARAK YANSITTILAR"

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "RTÜK olarak, dün yayıncı kuruluşlarımıza ana haber bültenleriyle ilgili kanal ismi belirtmeden genel bir uyarı yayınladık. Bazı medya kuruluşlarımız bu uyarıdan fazlaca alınarak konuyu bilinçli bir şekilde 'basına sansür' olarak yansıttılar." değerlendirmesini yaptı.

"BASIN HÜRRİYETİ SONSUZ BİR HÜRRİYET VERMEZ"

Anayasanın, basın hürriyetini güvence altına aldığını ancak sonsuz bir hürriyet vermediğini vurgulayan Şahin, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yayıncı kuruluşların uyması gereken kuralların ve bu kuralların ihlal edilmesi durumunda uygulanacak yaptırımların net bir şekilde anlatıldığının altını çizdi.

"RTÜK MAKSATLI VE TARAFLI YAYINCILIĞA ASLA GEÇİT VERMEYECEKTİR"

Şahin, paylaşımında şunları kaydetti: "Bilinmelidir ki RTÜK sosyal medya baskıları ve algı operasyonlarıyla değil, kanunun kendine yüklediği yetkiyle görevini yerine getirmektedir. Bundan sonra da bu sorumlulukla hareket etmeye devam edecektir. Ekranlarda genel ahlaka aykırı, şiddet içeren, çocuklarımızın ve gençlerimizin ruhsal ve fiziksel gelişimini olumsuz etkileyen, aile kurumumuzu hedef alan, özel hayatın gizliliğini ihlal eden, kişi ve kurumlarımızı aşağılayan, suçu ve suçluyu öven, manipülasyon ve dezenformasyon içeren, maksatlı ve taraflı yayıncılığa asla geçit vermeyecektir. İhlal eden yayıncı kuruluşlarımıza gerekli yaptırımlar en üst sınırdan uygulanacaktır."

ŞAHİN NE DEMİŞTİ?

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, önce gün yaptığı açıklamada; genel izleyici saatinde gençler ile çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen, şiddeti yaygınlaştıran, özendiren, kanıksatan, suç ve suçluyu öven, tarafsızlık ilkesini hiçe sayan yayıncı kuruluşlara, kanunun verdiği yetki doğrultusunda gerekli yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını bildirmişti.