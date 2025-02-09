Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor

Türkiye'nin altında korkutan keşif: Gittikçe büyüyüp yayılıyor
İranlı komutanlardan Hamaney'e çağrı: Nükleer silah fetvasını kaldırın

Hamaney fetvayı kaldırırsa, Orta Doğu kan gölüne döner
Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı

Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı
Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım

Kuryeyi bile bile ezen sürücü, savunmasıyla "pes" dedirtti

RTÜK Başkanı Şahin'den 'basına sansür' iddialarına yanıt

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, haber bültenleri ve spikerler için yapılan 'uyarı'yla ilgili açıklama yaptı. Uyarılarına bazı medya kuruluşlarının 'alınganlık' gösterdiğini savunan Şahin, RTÜK'ün kanunun kendine yüklediği yetkiyle görevini yerine getirdiğini söyledi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, önceki gün yaptıkları haber bültenlerinde "şiddet ve tarafsızlık" uyarılarının "basına sansür" olarak algılandığına işaret etti.

"BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE 'BASINA SANSÜR' OLARAK YANSITTILAR"

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "RTÜK olarak, dün yayıncı kuruluşlarımıza ana haber bültenleriyle ilgili kanal ismi belirtmeden genel bir uyarı yayınladık. Bazı medya kuruluşlarımız bu uyarıdan fazlaca alınarak konuyu bilinçli bir şekilde 'basına sansür' olarak yansıttılar." değerlendirmesini yaptı.

"BASIN HÜRRİYETİ SONSUZ BİR HÜRRİYET VERMEZ"

Anayasanın, basın hürriyetini güvence altına aldığını ancak sonsuz bir hürriyet vermediğini vurgulayan Şahin, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yayıncı kuruluşların uyması gereken kuralların ve bu kuralların ihlal edilmesi durumunda uygulanacak yaptırımların net bir şekilde anlatıldığının altını çizdi.

"RTÜK MAKSATLI VE TARAFLI YAYINCILIĞA ASLA GEÇİT VERMEYECEKTİR"

Şahin, paylaşımında şunları kaydetti: "Bilinmelidir ki RTÜK sosyal medya baskıları ve algı operasyonlarıyla değil, kanunun kendine yüklediği yetkiyle görevini yerine getirmektedir. Bundan sonra da bu sorumlulukla hareket etmeye devam edecektir. Ekranlarda genel ahlaka aykırı, şiddet içeren, çocuklarımızın ve gençlerimizin ruhsal ve fiziksel gelişimini olumsuz etkileyen, aile kurumumuzu hedef alan, özel hayatın gizliliğini ihlal eden, kişi ve kurumlarımızı aşağılayan, suçu ve suçluyu öven, manipülasyon ve dezenformasyon içeren, maksatlı ve taraflı yayıncılığa asla geçit vermeyecektir. İhlal eden yayıncı kuruluşlarımıza gerekli yaptırımlar en üst sınırdan uygulanacaktır."

RTÜK Başkanı Şahin'den Basına Sansür Açıklaması

ŞAHİN NE DEMİŞTİ?

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, önce gün yaptığı açıklamada; genel izleyici saatinde gençler ile çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen, şiddeti yaygınlaştıran, özendiren, kanıksatan, suç ve suçluyu öven, tarafsızlık ilkesini hiçe sayan yayıncı kuruluşlara, kanunun verdiği yetki doğrultusunda gerekli yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını bildirmişti.

RTÜK Başkanı Şahin'den 'basına sansür' iddialarına yanıt
Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
img

Ümit Özdağ'ı ziyaret eden İYİ Parti liderinden iktidara net mesaj
img

"Öldüren" serumla ilgili bakanlıktan kritik açıklama
img

Kanarya ilk yarıda işi bitirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara çekildi, vatandaşlar denizde yürüdü

Kar altında denizde yürüdüler
Canlı anlatım! İlk düdük çaldı

İlk düdük çaldı
Etna Yanardağı'nda güçlü lav akıntısı meydana geldi

Yanardağ püskürmeye başladı
Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı

Süper Lig'in eski yıldızından bomba itiraf: Wanda ile ilişki yaşadım
Mehmet Aslantuğ yeni aşkını yazdığı şiirle ilan etti

2 yıllık aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisini böyle ilan etti
Tehditler alan Sırp lider Vucic ölümden döndü

"Her gün 200 ölüm tehdidi alıyorum" diyen cumhurbaşkanı ölümden döndü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.