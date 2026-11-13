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RS Sanat Alanı, COP31 COPArt'ta altı sanatçının eserlerini sanatseverlerle buluşturdu

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RS Sanat Alanı, COP31 kapsamında Antalya'daki COPArt'ta altı sanatçının eserlerinden oluşan seçkiyi sanatseverlere sundu. Green Zone ve Blue Zone alanlarındaki eserler iklim krizi ve insan-doğa ilişkisini sanat üzerinden yeniden düşünmeye davet ediyor.

RS Sanat Alanı, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da düzenlenen COPArt'ta altı sanatçının eserlerinden oluşan seçkiyi sanatseverlerin beğenisine sundu.

Green Zone ve Blue Zone alanlarında ziyaretçilerin beğenisine sunulan seçkide, Asaf Erdemli, Berkan Baycan, Ceylan Sakin Dökmen, Gönül Nuhoğlu, İsmet Doğan ve Murat Uçar'ın eserleri yer alıyor.

İklim krizi, insanın doğayla ilişkisi, kültürel bellek, dönüşüm ve aidiyet kavramlarını odağına alan çalışmalar, çevresel sorunları farklı sanat pratikleri üzerinden ele alıyor.

RS Sanat Alanı, COPArt kapsamında sunduğu seçkiyle iklim krizine ilişkin tartışmalara sanatın bakış açısını da dahil ederken, ziyaretçileri insanın doğa üzerindeki etkisini ve çevreyle kurduğu ilişkiyi yeniden düşünmeye davet ediyor.

Asaf Erdemli, "Bu İşte Bir Terslik Var" adlı enstalasyonunda Türkiye'nin doğal ve kültürel mirasının simgelerinden ters laleyi geri dönüştürülmüş metaller aracılığıyla yorumluyor.

COP31 kapsamında özel olarak hazırlanan 31 ters lale heykelinden oluşan çalışma, üretim ve tüketim alışkanlıklarına dikkati çekiyor. Atıl malzemelerin yeniden değerlendirilmesini konu alan enstalasyon, geri dönüşümü doğaya ve geleceğe karşı kolektif sorumluluk çerçevesinde ele alıyor.

Berkan Baycan'ın "Observer" adlı video çalışması ise insanın doğaya bakışını sorguluyor. İnsan doğayı gözlemlerken doğanın da insan faaliyetlerine tanıklık ettiği fikrinden hareket eden eser, insanın çevresel değişimdeki rolüne dikkati çekiyor.

Ceylan Sakin Dökmen'in "Güneş Ağacı", "Rüzgara Kapıldım" ve "Ağıt Ağaç" adlı metal heykelleri, doğanın kırılganlığı ve yenilenme gücünü işliyor. Metalin sertliğiyle doğanın hassas dengeleri arasında ilişki kuran çalışmalarda çatlaklar ve boşluklar, yıkımın izlerinin yanı sıra yeniden oluşma ihtimalini de temsil ediyor.

Gönül Nuhoğlu'nun "Dreaming Rhino" adlı eserinde yer alan uyuyan gergedan figürü, iklim krizi karşısındaki kolektif kayıtsızlığa işaret ediyor. Çalışma, çevresel tehditlerin gündelik yaşam içerisinde nasıl sıradanlaştığını sorguluyor.

İsmet Doğan, "Kök-en" ve "Autos" serilerinde insanın doğayla, geçmişiyle ve kendi varoluşuyla kurduğu ilişkiyi ele alıyor. Eserlerde kökler, yaşam kaynağı olmanın yanı sıra hafıza, kimlik ve aidiyet kavramlarıyla ilişkilendiriliyor.

İzleyicinin yansımasını da çalışmanın bir parçası haline getiren eserler, insanın doğayla bütünlüğüne dikkati çekiyor.

Murat Uçar'ın eserlerinde ise Türkiye tarihinde çeşitli alanlarda ilklere imza atmış 36 ismin yaşamı ele alınıyor. Büyüteç aracılığıyla bu isimlerin hayatlarına yakından bakma imkanı sunan çalışmalar, kolektif hafızanın oluşumunda rol oynayan öncü kişilikleri yeniden gündeme getiriyor.

Kaynak: AA
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