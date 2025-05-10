Rotterdam'da Gazze'deki Sağlık Çalışanları İçin Anma Etkinliği Düzenlendi

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarını anma etkinliğinde meydana 1400 çift beyaz ayakkabı konuldu.

Gazze İçin Doktorlar Vakfı tarafından Rotterdam'daki Schouwburg Meydanı'nda organize edilen anma etkinliğinde, Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden yüzlerce sağlık çalışanı anıldı.

İsrail'in saldırılarında öldürülen sağlık çalışanlarına dikkati çekmek amacıyla meydana 1400 çift beyaz ayakkabı bırakıldı.

Hollanda'da görev yapan bazı sağlık çalışanlarının ve tıp öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte, Gazze'de öldürülen sağlık çalışanlarının adları okundu.

Gazze İçin Doktorlar Vakfı Yöneticisi Filistinli Tıp Öğrencisi Bisan Alhay, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen sağlık çalışanları için anma töreni düzenlediklerini söyledi.

"Uluslararası hukuk açıkça çiğneniyor"

Alhay, "Gazze'de 1400 sağlık çalışanı öldürüldü. Bu nedenle, her öldürülen sağlık çalışanını temsil eden ayakkabılar bıraktık." dedi.

Gazze İçin Doktorlar Vakfı'nın, Gazze'de sağlık sisteminin yok edilmesine dikkat çekmek isteyen sağlık çalışanlarından oluştuğunu belirten Alhay, "Sağlık çalışanlarının öldürülmesi, sağlık hizmetlerinin engellenmesi ve hastanelerin bombalanması uluslararası hukuka aykırıdır. Bizler, bu konuda sessiz kalan Hollanda'daki hastanelere ve sessiz kalan hükümete bir mesaj vermek istiyoruz. Çünkü uluslararası hukuk açıkça çiğneniyor." ifadesini kullandı.

Alhay, Gazze'de yaşananlara çok öfkeli olduğunu ifade ederek, şu sözlerle devam etti:

"Bu durum nerede olursa olsun kabul edilemez ve artık çok uzun süredir devam ediyor. Tam 76 yıldır. Bunun yeniden yaşanmasına göz yumuluyor ve sessizlik adeta daha fazla ses çıkarıyor. Bu durum korkunç. Söyleyecek söz bulamıyorum. Gelin hep birlikte harekete geçelim, baskı oluşturalım, Filistin halkı için sesimizi yükseltelim. Bir şeyler yapın ve boykot edin."

"Açıkça bir soykırım yaşanıyor"

Hollandalı Aile Hekimi Willem van der Kraan da "Son zamanlarda Filistin topraklarında yaşananlar beni giderek daha fazla endişelendirmeye ve öfkelendirmeye başladı. Artık açıkça bir soykırım yaşanıyor. Özellikle de hastanelere ve oradaki meslektaşlarıma yönelik saldırılar beni derinden etkiliyor." diye konuştu.

Uluslararası insancıl hukuk kurallarına göre tüm tarafların sağlık çalışanlarına saygı göstermesi gerektiğine dikkati çeken van der Kraan, "Ancak bugün bu kurallara uyulmuyor. Bugün yaptığımız eylem, dikkat çekmek ve özellikle Hollandalı sağlık çalışanlarının farkındalığını artırmak amacıyla düzenleniyor. Amacımız, hükümetin İsrail'e karşı daha net ve güçlü adımlar atması, bu saldırıların durdurulması için elinden geleni yapması." dedi.

Tarihte ilk kez çok sayıda sağlık çalışanının sistematik olarak hedef alındığını söyleyen van der Kraan,"Bildiğim kadarıyla tarihte böyle bir şey hiç yaşanmadı. Bu da beni daha da öfkelendiriyor. Çünkü bu durum açıkça yaşanabiliyor ve hükümetimiz buna karşı hiçbir tavır almıyor." ifadesini kullandı.