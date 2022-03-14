'Röprodüksiyon Minyatür Çalışmaları' Sergisi İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sergi Salonunda Açıldı

İZMİR (Bültenler) - Açılışa, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, müdür yardımcıları, şube müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Sergide; Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından yapılmış 17. yy. Osmanlınakkaşlarından Levni, Nakkaş Osman ve Matrakçı Nasuh'un eserlerinin Minyatür Röprodüksiyon çalışmaları yer alıyor ve kağıt üzerine guaj boya ve suluboya teknikleri kullanılarak yapılan 22 eser bulunuyor.

Serginin açılışını gerçekleştiren İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, yaptığı konuşmada; hayatının kendisi gibi eğitimin de çok yönlü olduğunu, öğrencilerin sadece aklına değil gönlüne, ruhuna çok yönlü dokunmanın eğitimin temel amacı olduğunu söyledi. Güzel Sanatlar Lisesinin yaptığı serginin bu anlamda çok kıymetli olduğunu belirten Yentür, kaybolan sanatların yeniden gün yüzüne çıkartılmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Her milletin kendine has ürünleri, değerleri olduğunu ve bu şekilde diğer kültürlerden farklılığını ortaya koyduğunu ifade etti.Yentür, Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesinin geçmişi gelecekle buluşturmasının işte bu yüzden çok kıymetli olduğunu söyleyerek; emeği geçen herkese teşekkür etti ve bu başarılı çalışmaların devamını diledi.

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