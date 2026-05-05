ROKETSAN, SAHA 2026'da 4 yeni sistemini görücüye çıkardı

Türkiye'nin lider roket, füze ve mühimmat teknolojileri firması ROKETSAN, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda NEŞTER, CİRİT Anti-İHA, CİDA ve mini seyir füzesi olmak üzere 4 yeni ürününü tanıttı.

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu SAHA 2026'da Türk savunma sanayisi şirketleri yeni ürünlerini görücüye çıkarıyor. Bu kapsamda ROKETSAN, NEŞTER, CİDA, CİRİT Anti-İHA ve mini seyir füzesini ilk kez kamuoyuna tanıttı.

NEŞTER, MAM-L ürününün bir varyantı olarak, minimum ikincil hasar prensibiyle yüksek hassasiyetli vuruşlar yapmak üzere tasarlandı. Klasik çözümlerden farklı olarak NEŞTER, bulundurduğu yaklaşma sensörü sayesinde hedefe temas öncesinde devreye giren ve kesici bıçaklar içeren özgün bir harp başlığına sahip. Patlayıcı içermeyen bu yapı sayesinde, kitlesel imha yerine doğrudan noktasal hedeflere yüksek hassasiyetli vuruş sağlanabiliyor.

CİRİT Anti-İHA, sahada başarısını kanıtlamış CİRİT Lazer Güdümlü Füzesi'nin yeni bir versiyonu olarak İHA'lara karşı kullanılan yüksek maliyetli hava savunma füzelerine güçlü bir alternatif teşkil ediyor. Bu sayede, havadan gelen tehditlere karşı pahalı platform ve mühimmatları devreye almadan önce uygun angajman zarfı içinde CİRİT Anti-İHA ile hedefin etkili şekilde imha edilmesi mümkün hale gelebilecek. Ayrıca bu versiyon yaklaşma sensörü ve anti-İHA harp başlığıyla öne çıkıyor.

CİDA, uzun menzilli tanksavar füze sistemleri ailesinin en yeni üyesi olarak, görüş ötesi kullanım kabiliyeti, uzun menzili, hızlı taarruz yeteneği ve hibrit arayıcı başlığı sayesinde nokta atış hassasiyetiyle sahadaki ihtiyaçlara doğrudan cevap veren, yüksek teknolojili bir çözüm olarak sunuluyor. Rakip sistemlere kıyasla çok daha uzaktan hedefi etkisiz hale getirme kabiliyetine sahip bu sistem, kara, deniz ve havada görev alan farklı platformlara entegre edilebilmesiyle sahada çarpan etkisi yaratacak bir sistem olarak konumlanıyor.

Mini seyir füzesi de düşük maliyetli yapısını yüksek operasyonel etkiyle birleştiren yeni nesil bir çözüm olarak öne çıkıyor. Muadillerine kıyasla sunduğu uzun menzil, daha ağır harp başlığı ve çoklu taşıma imkanı sayesinde sahada özellikle de hava savunma sistemlerine karşı önemli bir güç çarpanı oluşturacak bu sistem, hedef hattından görsel istihbarat toplayabilme yeteneğiyle de son kullanıcılara operasyonel çeşitlilik sunuyor.

Yeni sistemler Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katacak

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ROKETSAN'ın tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, fuarda ilk tanıtımı ROKETSAN'da yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Her zaman olduğu gibi çok efektif, çok etkili, maliyet etkin yeni silahlarımızı burada görmekten büyük bir mutluluk duyduk." diye konuştu.

Güler, "İnşallah bunları sadece caydırıcılık için kullanırız diye düşünüyoruz ama kullanmamız gerekirse de hiç düşünmeden kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. En etkili şekilde kullanacağımızı değerlendiriyoruz." dedi.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, insansız kamikaze hava araçları ve saldırı mühimmatlarının şu anda çok ciddi tehdit oluşturduğunu belirterek, "Bunlara yönelik olarak anti İHA sistemleri de bütün dünyanın üzerinde en çok çalıştığı konulardan bir tanesi. Uzunca süredir CİRİT füzesini karadan karaya olan bir sistem olarak kullanıyorduk ama bugün sizlerle CİRİT'in anti İHA versiyonunu, yani 8 kilometreye kadar havadaki İHA'ları etkisiz hale getirecek olan füzemizi paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Tanksavar ailesinde çok ciddi ürünleri başta Türk Kara Kuvvetleri olmak üzere birçok dost ve kardeş ülkeye de ürün olarak verdiklerine işaret eden İkinci, şunları söyledi:

"Bugün burada tanıttığımız bir ürün de tanksavar ailesinin en uzun menzilli versiyonu CİDA füzemiz. CİDA füzesi karadan karaya 35 kilometre, havadan helikopterlerden karaya 55 kilometre menzile sahip olacak. Bu açıdan baktığınızda görüş ötesi hedefleri, özellikle ağır zırhlı hedefleri de etki altına alacak çok etkili bir füze olarak inşallah silahlı kuvvetlerimizin gücüne güç katacak. Bir özelliği de CİDA füzemizin hibrit arayıcı başlığa ve hedefi çok daha etkili bir şekilde vurabilecek manevra kabiliyetlerine sahip olması."

İkinci, maliyet etkin üretimin savaşın sonucunu çok ciddi şekilde etkilediğini belirterek, Türkiye'nin en güçlü olduğu alanlardan birinin insansız hava araçları olduğunu ifade etti.

Yerli insansız hava araçlarının dünyada eşi benzeri olmayan bir silah çeşitliliğine sahip olduğunu vurgulayan İkinci, "Hızlı üretilebilen, menzili yüksek olan mühimmatlara özellikle önem veriyoruz. Bugün lansmanını yaptığımız bir sonraki ürün de mini seyir füzemiz. Maliyet etkin bir çözüm olarak 250 kilometre menzilde hedefini bulabilen bir kabiliyete sahip. Bu füze, Türk Silahlı Kuvvetlerimize çok ciddi bir güç çarpanı olacak." diye konuştu.

İkinci, patlayıcı içermeyen füzeleri NEŞTER'in de bundan sonraki aşamalarda cerrahi hassasiyette savaş alanında fark yaratacak bir ürün olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunulacağını söyledi.

ROKETSAN, 40'a yakın ileri teknoloji sistemini sergiliyor

SAHA 2026'nın açılış töreni sponsorluğunu da üstlenen ROKETSAN, tanıttığı ürünlerinin yanı sıra birçoğu başarısını sahada kanıtlamış 40'a yakın ileri teknoloji sistemleriyle de fuarda boy gösteriyor.

Türkiye'nin en uzun menzilli ve milli imkanlarla üretilmiş balistik füzesi ünvanını taşıyan TAYFUN füzesi, SAHA 2026'da sergilenen ürünler arasında yer alıyor. SİHA mühimmatları kapsamında MAM-C, MAM-L IIR ve MAM-T Dual Seeker, İHA-122 ve İHA-230 havadan karaya balistik süpersonik füze, 300 ER ve EREN yüksek hızlı çok amaçlı dolanan mühimmat sergileniyor.

Hava savunma sistemleri kapsamında da Çelik Kubbe'nin vurucu gücü olan sistemler beğeniye sunuluyor. SUNGUR hava savunma füze sistemi, HİSAR-A ve HİSAR-O RF hava savunma füzeleri ile SİPER uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi BLOK 1 ve BLOK 2 füzeleri fuarda boy gösteriyor. Bu alanda ayrıca LEVENT yakın hava savunma füzesi ve MİDLAS milli dikey atım lançer sistemi de bulunuyor.

Tanksavar sistemleri tarafında da KARAOK kısa menzilli tanksavar silah sistemi ve L-OMTAS lazer güdümlü orta menzilli tanksavar silah sistemi tanıtım sahnesinde yer alıyor.

SOM, ÇAKIR, KARA ATMACA karadan karaya seyir füzesi, LAÇİN ve TEBER güdüm kitleri ile METE lazer güdümlü mini füze sistemi de fuarda yer alırken topçu füzeleri kısmında ise BORA (KHAN), TRLG-122 ve TRLG-230 füzeleri ile LG-155 lazer güdümlü topçu mühimmatı ziyaretçilere sunuluyor.

AKYA yeni nesil ağır sınıf torpido ve ORKA yeni nesil hafif sınıf torpido, su altı harp kabiliyetlerini ileri seviyeye taşıyan ürünler olarak fuarda tanıtılıyor. KMC taktik füze silah sistemi, PUSU kule üstü silah sistemi, ALKA yönlendirilmiş enerji silah sistemi gibi çözümler platform olarak fuarda yer alırken, ROKETSAN'ın gelecek dönemde ilk testini yapmayı hedeflediği ŞİMŞEK-2 uydu fırlatma aracı da sergilenenler arasında yer alıyor.