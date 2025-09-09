Roketsan, DSEI 2025 Fuarında Yeni Nesil Savunma Sistemlerini Tanıtıyor

Roketsan, Birleşik Krallık'ın en büyük savunma sanayisi organizasyonlarından biri olan DSEI 2025 fuarında yeni nesil savunma sistemleriyle yerini aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Roketsan, Londra'da bugün başlayan ve 12 Eylül'e kadar devam edecek olan DSEI 2025'te SİHA mühimmatlarından tanksavar sistemlerine, hava savunma füzelerinden seyir füzelerine kadar farklı kategorilerdeki savunma sistemlerini katılımcılarla buluşturuyor.

Roketsan, fuarda SİHA mühimmatları grubundan MAM-L IIR, MAM-T IIR ve İHA-230 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füzesi'ni, anti-tank ürünlerinden KARAOK Kısa Menzilli Tanksavar Silahı, L-OMTAS Lazer Güdümlü Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi ve L-UMTAS Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi'ni, seyir füzelerinden ÇAKIR'ı sergiliyor.

Hava savunma sistemlerinden SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, HİSAR-O RF Hava Savunma Füzesi ve SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Blok-1 Füzesi'ni tanıtan Roketsan, topçu füzelerinden TRLG-122 ve TRG-300 füzesini, hassas güdümlü mühimmatlarından ise TEBER ve ELÇİN güdüm kitleri ile METE Lazer Güdümlü Mini Füze Sistemi'ni tanıtıyor.

ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi de şirketin fuarda sergilediği platformlar arasında yer alıyor.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, iki güçlü NATO müttefiki olan Türkiye ve Birleşik Krallık'ın özellikle son dönemde savunma ve havacılık sanayisindeki işbirliğini artırmaya yönelik önemli adımlar attığını belirtti.

Türkiye'nin roket, füze ve mühimmat teknolojilerindeki lider firması olarak Birleşik Krallık ile savunmadaki işbirliğini daha da geliştirmek ve güçlendirmek istediklerini vurgulayan İkinci, "Onlarca savunma sistemimiz ve uzman ekibimizle katılım sağladığımız DSEI 2025'te yapacağımız görüşmelerle bu hedefimizi somut hale getirmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.