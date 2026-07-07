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ROKETSAN, NATO'nun yeni savunma kabiliyeti projelerinde yüklenici oldu

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ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, şirketin 2026 NATO Savunma Sanayii Forumu kapsamında Vurucu Güç, Hava ve Füze Savunma ile Uzay ve Gözetleme projelerinde yüklenici olarak yer aldığını duyurdu. İş birliğinin Türkiye ve NATO'nun ortak savunma kabiliyetlerini güçlendireceği belirtildi.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, şirketin 2026 NATO Savunma Sanayii Forumu kapsamında yürütülecek çeşitli savunma kabiliyeti projelerinde yükleniciler arasında yer aldığını bildirdi.

İkinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ROKETSAN olarak, 2026 NATO Savunma Sanayii Forumu kapsamında yüklenicileri arasında yer aldığımız Vurucu Güç Kabiliyetleri, Bütünleşik Hava ve Füze Savunma Sistemleri ve Uzay ve Gözetleme Kabiliyetleri projelerine ilişkin anlaşmaların imza törenine iştirak ettik." ifadesini kullandı.

Söz konusu iş birliklerinin Türkiye ile NATO'nun ortak savunma kabiliyetlerini güçlendireceğini belirten İkinci, ROKETSAN'ın ileri teknolojileri ve caydırıcı sistemleriyle bu projelere katkı sunmayı sürdüreceğini kaydetti.

ROKETSAN'ın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Güçlü savunma, ileri teknoloji ve ortak güvenlik için üretmeye devam ediyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Firdevs Bulut Kartal
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