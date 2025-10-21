Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Van'da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümündeki gizemli detaylar konuşulmaya devam ederken, sosyal medyada açtığı canlı yayında genç kıza ağır hakaretlerde bulunan bir kişi büyük tepki topladı. Hakaret dolu sözlerin ardından şahsın Şanlıurfa'daki evi İzol aşireti üyeleri tarafından basıldı. Evde yaşanan arbede sonrası özür dileyen şüpheli, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım daha yaptı.

"GÖZÜMÜ SİMSİYAH ETTİLER"

Artık yayın açmayacağını ifade eden şahıs, "Siverekliler rahat durmadı, bende rahat durmadım tabii. Geldiler beni dövdüler, gözümü simsiyah ettiler. Ben artık yayın açmayacağım" dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası harekete geçen ekipler, şahsın F.Ş. olduğunu tespit etti. Şüpheli, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla 19 Ekim 2025'te yakalanarak gözaltına alındı.