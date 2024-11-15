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Rize'nin Hemşin İlçesinde 4,7 Büyüklüğünde Deprem

Rize'nin Hemşin İlçesinde 4,7 Büyüklüğünde Deprem
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Rize'nin Hemşin ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında yapılan incelemelerde 3 az hasarlı konut, 1 az hasarlı cami ve 1 ağır hasarlı depo tespit edildi. Yetkililer herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirtti.

Rize'nin Hemşin ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan incelemede, 3 az hasarlı konut, 1 az hasarlı cami ve 1 ağır hasarlı depo tespit edildiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hemşin ilçesinde saat 12.02'de 4,7 büyüklüğünde, 12,85 kilometre derinlikte deprem meydana geldi.

Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Büyük bir deprem oldu. Herhangi bir olumsuz durum olup olmadığını araştırıyoruz. Şu ana kadar bize ulaşan bir şey olmadı." dedi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AFAD Başkanlığımızın verilerine göre 4,7 ölçeğinde, ilimiz Hemşin merkezli bir deprem meydana gelmiş olup şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir. Geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Ekipler saha taramalarına devam ediyor

Vali Baydaş, gazetecilere, bütün ekiplerin saha taramalarına devam ettiğini söyledi.

Kendilerine yansıyan herhangi bir olumsuzluk ya da ihbar bulunmadığını, son duruma ilişkin ilgililerden bilgi aldığını belirten Baydaş, şunları söyledi:

"Hayatı etkileyecek sıkıntımız yok, bize yansıyan herhangi bir olumsuzluk yok. Sahayı yine tarayacağız. Ülkemiz deprem bölgesidir, depreme hazırlıklı olmamız lazım. Bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum."

Baydaş, bölgede geçen haftalarda şiddetli yağışların ardından heyelanlar meydana geldiği hatırlatılarak, depremin yeni heyelanlara yol açma riskinin sorulması üzerine, "Şu an için buna yönelik bizde herhangi bir uyarı yok ama elbette heyelan noktasında problem olan yerler sarsıntıda daha da akışkan hale gelebilir." dedi.

İhbarlar ilgili kurumlara yönlendirildi

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, depremin merkez üssü Hemşin'e en yakın yerleşim birimlerinin Hilal, Çamlıtepe ve Bilenköy köyleri ile Bahar Mahallesi olduğu belirtildi.

Bu yerleşim birimlerinin muhtarlarına ulaşılarak taramalara başlandığına işaret edilen açıklamada, İl AFAD Merkezine 9 ihbar geldiği bilgisi verildi.

"Hemşin, Çamlıhemşin, Çayeli ve Pazar ilçelerinden gelen çatı hasarı, az hasarlı cami, minare hasarı, baca düşmesi şeklindeki ihbarlar ilgili kurumlara yönlendirildi." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürmektedir. Ölü ya da yaralı bulunmamakla birlikte yıkılan bina da tespit edilmemiştir. Şu ana kadar birimlerimize bunlar dışında olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır."

"Vaaz veriyordum, tam o esnada büyük bir gürültüyle cami sallandı"

Depremde, Hemşin ilçesine bağlı Bahar Mahallesi Camisi'nde hasar oluştu.

Caminin imamı Şahin Çelebi, gazetecilere, deprem sırasında cuma namazı için camide olduklarını belirterek, "Vaaz veriyordum, tam o esnada büyük bir gürültüyle cami sallandı. 10 saniye filan sürdü. Daha sonra deprem olduğunu anladık. O sırada cemaat dışarı çıktı." dedi.

Ekiplerin camide inceleme yaptığını ifade eden Çelebi, "Rapor tutacaklar. Caminin duvarlarında çatlaklar oluştu. Daha önce bölgede böyle bir deprem duyulmadı. 85 yaşlarındaki bazı kişiler de şaşırdı, böyle bir depremin ilk defa olduğunu söylediler. Rabb'im büyük felaketlerden bizi korusun." diye konuştu.

Çamlıpete sakinlerinden İshak Aytemiz de önce deprem olduğunu anlamadığını dile getirerek, "Gürleme sesi duydum, dinamit attılar sandım. Evdekilere 'çıkın' dedim, korktuk. O sırada dizlerim titredi. İlk defa böyle bir şeye denk geldim." ifadesini kullandı.

Çayeli ilçesindeki Çarşıbaşı Camisi'nde namaz için bekleyen vatandaşların deprem sırasında yaşadıkları panik anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor

Rize AFAD Müdürlüğünden yapılan açıklamada, depremin merkez üssüne en yakın yerleşim birimleri Hilal, Çamlıtepe ve Bilenköy köylerinde inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"3 az hasarlı konut, 1 az hasarlı cami ve 1 ağır hasarlı depo tespit edilmiştir. AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, emniyet ve jandarma ekipleri bölgede çalışmalarına devam etmektedir. Ölü ya da yaralı yoktur. Şu ana kadar İl Müdürlüğümüze bunlar dışında olumsuz bir ihbar gelmemiştir."

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
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