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Rize haberi: Rize'de yük taşımada kullanılan ilkel teleferiğin çarptığı kişi yaralandı

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Rize haberi: Rize'de yük taşımada kullanılan ilkel teleferiğin çarptığı kişi yaralandı

Rize yerel gündem haberine göre Rize'de, ilkel teleferiğin çarpması sonucu yaralanan kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Rize'de, ilkel teleferiğin çarpması sonucu yaralanan kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Yolbaşı köyünde yaş çay bahçesinde, hasat edilen ürünün taşınması için kullanılan ilkel teleferiğin demirden yapılmış kabin kısmı, Hakif Yılmaz'a çarptı.

Çay bahçesinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri kurduğu istasyonla yaralanan Yılmaz'ı sedyeyle yaklaşık 200 metre taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Fikret Delal - Güncel

Yolbaşı AFAD Rize Çay Güncel Haberler

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