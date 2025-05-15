Rize'de Sel ve Taşkın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Rize'de Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü öncülüğünde bölgesel sel ve taşkın tatbikatı düzenlendi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında organize edilen tatbikat, merkeze bağlı Fırtına, İyidere ve Taşlıdere derelerinde eş zamanlı yapıldı.

Taşlıdere deresindeki tatbikatta senaryo gereği içerisinde 1 kişinin bulunduğu otomobil, yağış sonrası sel sularına kapılarak dereye düştü. Olay yerine giden ekipler, başlattıkları çalışmayla araçtaki kişiyi kurtardı.

Dere içerisindeki araç ise dalgıçların yer tespitinin ardından iş makinesi yardımıyla sudan çıkarıldı.

Tatbikatta, Afad, Sahil Güvenlik, JAK, AKUT, 112 Acil Sağlık ve sivil toplum arama kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 500 personel görev aldı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, yaptığı açıklamada, yağış dönemlerinde Türkiye'nin en fazla yağış alan ilinin Rize olduğunu söyledi.

Yağışlar nedeniyle sel, taşkın ve heyelanların yaşanabildiğini belirten Vali Baydaş, "Biz bu yönüyle kapasitemizin ve imkanımızın ne olduğunu, varsa eksiklerimizin neler olduğunu görmek adına bu tatbikatı gerçekleştirdik." dedi.

Tatbikatı başarıyla tamamladıklarını dile getiren Baydaş, "Biz sel ve taşkınlara maruz kalan ve buna her an hazırlıklı olması gereken bir bölgedeyiz. Bunların amacı bütün ekiplerimizin reflekslerinin ne kadar yerinde olduğunun tespitidir. Bir yaz dönemi bizim için yağış dönemidir. Bir yağış dönemine giriyoruz. Kazasız belasız geçirmeyi Allah'tan temenni ediyorum." diye konuştu.

Baydaş, olası afet durumunda kamu kurum ve kuruluşların AFAD'ın koordinesinde hazır olduğunu kaydetti.

???????Afetlere Müdahale Hizmetleri Genel Müdürü Sadi Ergin ise coğrafi konumun afet durumuna göre bölgelerde tatbikatlar düzenlediklerini belirtti.

Geçen yıl 64 yerel ve 6 bölgesel tatbikat gerçekleştirdiklerini ifade eden Ergin, "Bu yıl da 54 yerel 14 bölgesel tatbikat yapacağız. Geçen hafta Isparta'da orman yangınlarına yönelik bölgesel tatbikatımızı gerçekleştirdik. Bugün de burada Rize'mizin bölgesel sel ve taşkınlara yönelik tatbikatlarını düzenledik." ifadelerini kullandı.