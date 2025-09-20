Rize'de Sağanak Sele Neden Oldu, Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

RİZE'de etkili olan sağanak yüksek kesimlerde sele neden oldu. Ardeşen ve Pazar ilçelerinde meydana gelen heyelanlarda ekiplerin mahsur kalanları kurtarma çalışması sürüyor.

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak Rize'de sel, su baskını ve heyelana neden oldu. Gece saatlerinde etkisini gösteren yağışlar Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde heyelan ve yol çökmeleri yaşandı, birçok ana yol ulaşıma kapandı. Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerinin debisi yükselirken, bölgede su baskınlarına neden oldu.

Ekiplerin heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında çalışması sürerken, mahsur kalan vatandaşlar kepçelerle kurtarıldı.