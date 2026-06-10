Aziz Yıldırım'a 'Eyvah' dedirten sorun

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurulda rekor oyla yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım, göreve büyük beklentilerle başladı. Sarı-lacivertli camiada 12 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmesi beklenen tecrübeli başkanın önünde yalnızca sportif değil, ekonomik açıdan da kritik bir süreç bulunuyor.

115 MİLYON EURO'LUK ÖDEME BEKLİYOR

Yeni yönetimin karşı karşıya olduğu en önemli konulardan biri kulübün mali yapısı. İddialara göre Fenerbahçe'nin yıl sonuna kadar ödemesi gereken yaklaşık 115 milyon euro tutarında yükümlülüğü bulunuyor. Bu nedenle Aziz Yıldırım ve ekibinin kısa sürede önemli finansal kaynaklar oluşturması gerekiyor.

HATA PAYI YOK

Yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım'ın önünde hem ekonomik sorunları çözmek hem de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak gibi iki büyük hedef bulunuyor. Sarı-lacivertli yönetimin alacağı kararların kulübün geleceği açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

GÖZLER TRANSFER VE GELİRLERDE

Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarını sürdürdüğü dönemde mali dengeyi koruması da kritik başlıklar arasında yer alıyor. Yönetimin bir yandan takıma takviye yaparken diğer yandan oyuncu satışlarından gelir elde etmeyi planladığı ifade ediliyor.

LİMİT İÇİN SATIŞ FORMÜLÜ

Aziz Yıldırım'ın, kadroda düşünülmeyen veya teklif alan futbolcularla yolları ayırarak hem maaş yükünü azaltmayı hem de bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği belirtiliyor. Oyuncu satışlarından gelecek gelirlerin transfer harcama limitlerine de olumlu katkı sağlaması bekleniyor.