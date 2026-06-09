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Emekli gurbetçiler yaz dönemini geçirecekleri yurda giriş yapmaya başladı

Emekli gurbetçiler yaz dönemini geçirecekleri yurda giriş yapmaya başladı
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Avrupa'da yaşayan emekli gurbetçiler, yaz aylarında memleket hasretini gidermek için Türkiye'ye geliyor. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan gurbetçiler, memleket özlemini ve Türkiye'de geçirecekleri zamanın değerini anlatıyor.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan emekli gurbetçiler, yaz döneminde memleket hasretini gidermek için Türkiye'ye geliyor.

Okulların henüz tatile girmemesi nedeniyle sınır kapılarından çoğunlukla emekli gurbetçiler geçiyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Hatice Demirkaya, AA muhabirine, 35 yıldır Almanya'da yaşadığını söyledi.

Memlekete gelmenin farklı bir his olduğunu belirten Demirkaya, "Kendi ana toprağımıza kavuşuyoruz, bundan daha güzeli var mı? Memleket özlemi var, evimizin özlemi var. Emekliyiz, 3 ay kalacağız. Farklı yerleri dolaşacağız." dedi.

Almanya'nın Dresden kentinden gelen Mustafa Kandamar da gurbette memleket özlemi çektiklerini ifade etti.

Yılın bir bölümünü Almanya'da bir bölümünü Türkiye'de geçirdiklerini anlatan Kandamar, "Memlekete geldik, burnumuzda tütüyor. 6 ay orada, 6 ay burada kalıyoruz. Bizim için bulunmaz bir şey. Memleketimizi seviyoruz. Bayrağı görmek bir başka şey, o anlatılmaz." diye konuştu.

Avusturya'dan gelen Teoman Hacıefendioğlu ise emekli oldukları için istedikleri zaman Türkiye'ye gelebildiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
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