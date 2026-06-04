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Rize'de Lösemiyi Yenen Egemen İçin Balonlu Kutlama

Rize'de Lösemiyi Yenen Egemen İçin Balonlu Kutlama
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Rize'de lösemiyi yenen 9 yaşındaki Egemen Berk için gökyüzüne balon bırakıldı.

Rize'de lösemiyi yenen 9 yaşındaki Egemen Berk için gökyüzüne balon bırakıldı.

Rize Gençlik Merkezi ile Rize Engelsiz Yaşam Derneğince, Portakallık Mahallesi Atletizm Sahası'nda, Geleneksel Uçurtma Şenliği organize edildi.

Dernek Başkanı Bahtiyar Coruh, her yıl geleneksel olarak Uçurtma Şenliği düzenlediklerini söyledi.

Coruh, bu yılki etkinliğe farklı bir anlam katarak 3,5 yıllık tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Egemen Berk için gökyüzüne balon bıraktıklarını belirterek, "Lösemiyi yenen Egemen'in sevincini paylaşmak istedik. Gençlik Merkezi ile birlikte düzenlediğimiz programda balonlar uçurarak onun mutluluğuna ortak olduk." dedi.

Baba Sinan Berk, oğlunun Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde gerçekleşen tedavisi boyunca zorlu bir süreçten geçtiklerini anlattı.

Oğlu lösemiyi yendiği için çok mutlu olduklarını dile getiren Berk, "Zorlu bir süreçti. Bizi bayağı yordu, korktuk ama her şeyi geride bırakarak yeni bir sayfa açtık." diye konuştu.

Bu süreçte moral desteğinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Berk, şunları kaydetti:

"Şükürler olsun. Biz mücadelemizi verdik ve başardık. Darısı diğer çocuklarımızın, diğer evlatlarımızın başına. İnşallah onlar da mücadelelerini verip başarırlar. Şu an çok mutluyuz. Bizim için bir dönüm noktası oldu."

Egemen Berk ise kanseri yenerek iyileştiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Etkinlik kapsamında Egemen Berk, annesi Songül ve babası Sinan Berk ile gönüllüler, balonları gökyüzüne bıraktı. Çocukların, uçurtmaları uçurtması da renkli görüntülere sahne oldu.

Programa, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hayalleri Yaşatma Topluluğu öğrencileri de destek verdi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal
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