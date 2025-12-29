Rize Valisi Baydaş, yıllık asayiş ve güvenlik verilerini paylaştı

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, 2025'de asayiş ve güvenlik olayları başta olmak üzere birçok alanda çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Baydaş, valilikte düzenlediği basın toplantısında, terörle mücadele kapsamında kentte 2025'de 31 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Kişilere karşı işlenen suçlarda olayları aydınlatma oranının yüzde 99,67 olduğunu ifade eden Baydaş, "4'ü FETÖ, 3'ü DEAŞ, 2'si PKK, 1'i DHKPC ve diğer terör örgütleri olmak üzere, 31 terör örgütü kapsamında yürütülen faaliyetler aralıksız sürmüştür. Asayiş rakamlarında 2024 ocak ve aralık aynı dönem karşılaştırıldığında, bir önceki yıl 2 bin 368 olay meydana gelmişken, olay sayısında yüzde 11'lik bir azalma 2025 yılında görüyoruz." dedi.

Vali Baydaş, bu yıl 299 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini, 360 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını vurguladı.

Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında 173 operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Baydaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çalışmalar sonucunda 163 kişi tutuklanmış, 76 kişi de adli kontrol şartıyla adli kontrol kararı uygulanmıştır. Bu operasyonlar kapsamında 88 kilo 743 gram çeşitli vasıflarda uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Bu kapsamda Yeşilay ile iş birliği içinde yürütülen bağımlılıkla mücadele merkezinin inşaatı tamamlanmak üzere. Siber suçlarla mücadelede 573 şahıs ve hesap incelemesi yapılmış, 13 kişiye işlem yapılmış ve bunlardan 6'sı tutuklanmıştır."

Baydaş, Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda ROKETSAN tarafından yerli ve milli füze TAYFUN'un uzun menzilli test atışının da Rize-Artvin Havalimanı'nda yapıldığını hatırlatarak, "Bu da şehrimiz ve ülkemiz adına gurur duyduğumuz faaliyetlerden birisiydi." dedi.

Rize-Artvin Havalimı'nın kasım ayı sonu itibariyle 1 milyon 61 bin 838 yolcuya hizmet verdiğini ifade eden Vali Baydaş, yıl sonunda yolcu sayısının 1 milyon 150 binin üzerine çıkmasını beklediklerini kaydetti.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi ve Sahil Güvenlik Karakol Komutan Vekili Teğmen Muhammed Emin Kurt da katıldı.