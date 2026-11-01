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Rize Çamlıhemşin'de 8 ev kadını muhlama yarışmasında hünerlerini sergiledi

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Rize Çamlıhemşin'de 8 ev kadını muhlama yarışmasında hünerlerini sergiledi
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya köyünde düzenlenen muhlama yapma yarışmasına 8 ev kadını katıldı. Okul bahçesinde 5 dakika içinde en iyi muhlamayı yapan yarışmacı birinci olurken, etkinlik yöresel lezzetlerin yaşatılmasını amaçladı.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya köyünde ev kadınları, düzenlenen muhlama yapma yarışmasında hünerlerini sergiledi.

İlçeye bağlı Dikkaya köyünde yöresel lezzetlerin yaşatılması amacıyla organize edilen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Okul bahçesinde kurulan masalarda yerlerini alan 8 yarışmacı kadın, piknik tüpleri üzerinde organik mısır unu, tereyağı ve peyniri, bakır tavada buluşturarak en lezzetli ve en çok uzayan muhlamayı yapmak için yarıştı. Zamanla yarışan kadınların kıyasıya mücadelesinin ardından 5 dakika içinde en iyi muhlamayı yapan 3 kardeşten Hanife Kahraman, yarışmanın birincisi oldu.

'5'İNCİ KATTA YİYORSUN'

Etkinliğe katılarak muhlamaların tadına bakan Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, uzayan muhlamanın kıvamına dikkat çekerek, "Muhlamayı tamamen doğal ürünlerden yapıyorlar. Öyle bir uzuyor ki 1'inci katta yapıyorsun, çıkıyorsun 5'inci katta yiyorsun" dedi.

'YARIŞMA ÇOK GÜZELDİ'

Gönül Kos, "Yarışma çok güzeldi, geçen sene birinci olmuştum. Bu sene de tasdiklemeye geldim inşallah. Benim muhlamama babam dayanamaz. Yüzde 100 babamın gönlünü her zaman kazanıyorum Allah'a şükür, herkesin gönlünü de kazanmayı biliyorum. Diğer yarışmacıları pek göremedim ama iddialı olanlar da var. Ben de önceki senenin birincisi olarak oldukça iddialıyım" diye konuştu.

'GELENEKLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ'

Etkinliğin sonunda birinci olan Hanife Kahraman, "Gelenek ve göreneklerimizi sürdürüyoruz. Bizden sonraki nesillere de güzel örnekler oluyoruz. Çok güzel bir organizasyon, bu etkinliği düzenleyen derneğimize çok teşekkür ediyorum. Üç senedir katılıyorum, bir kere 3'üncü olmuştum ama bu sefer iddialıyım" dedi.

MUHLAMA TARİFİ VERDİ

Muhlamanın tarifini veren Sonnur Alinoğlu da "Tereyağını eritiyoruz, mısır ununu katıyoruz, birazcık su ilave edip, muhallebi kıvamına getirdikten sonra peynirini ekliyoruz. En sonunda üstüne tekrar kızartılmış tereyağını döküyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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