Rio Sur Konseri Pera Müzesi'nde Sanatseverlerle Buluşacak

Vokal ve bandoneonda Gisela Stival ile gitar ve vokalde Andres Guzman'ın buluştuğu Rio Sur, 18 Ekim'de Pera Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Müzeden yapılan açıklamaya göre ikili; tango, folk ve litoral ezgileri harmanlayan repertuvarıyla dinleyenleri Güney Amerika'nın büyüleyici ses manzaralarına davet edecek.

Osmanlı diplomasi tarihini resim sanatı aracılığıyla anlatan "Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar" sergisinin bulunduğu katta düzenlenecek konser, tarihi atmosfer ile Arjantin'in çok renkli müzik kültürünü bir araya getirecek.

Biletler, Biletix'ten veya konser günü Pera Müzesi resepsiyonundan alınabilecek.