Hatay'da son kullanma tarihi geçmiş şekerleme, çikolata ve cips imha edildi

Güncelleme:
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, zabıta ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş çikolata, cips ve 2 ton şekerleme imha edildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, marketlerde bulunan son tüketim tarihi geçmiş çikolata, cips ve 2 ton şekerleme imha edildi.

Reyhanlı Belediyesinin açıklamasına göre Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığı ve gıda güvenliğini korumak amacıyla ilçedeki marketlerde denetim yaptı.

Denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş bir miktar çikolata ve cips ile 2 ton şekerlemeye el konuldu.

Ürünler zabıta ekiplerince imha edildi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
