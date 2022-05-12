Ressam Nigar Helmi Abbasbayli'nin 'Karabağ'ın Mirası' sergisi AKM'de açıldı

İSTANBUL (AA) - Azerbaycanlı sanatçı Nigar Helmi Abbasbayli'nin Azerbaycan halkının tarihi zaferine ithaf ettiği "Karabağ'ın Mirası" başlıklı kişisel resim sergisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde ( Akm ) sanatseverlerle buluştu.

Akm Galeri'deki serginin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva katıldı.

Açılışta konuşan Özgül Özkan Yavuz, serginin Karabağ'da yıkıma uğrayan kültür mirasına bir ağıt niteliği taşıdığını ifade ederek "Eserlerin renk zenginliği ve ressamımızın ışığı kullanma biçimi bence orada yeşeren umudu ve güçlü bir medeniyetin ölmezliğini hissettiriyor bize." dedi.

Yavuz, Azerbaycan'ın 104. kuruluş yıl dönümüne yaklaşılan şu günlerde böyle değerli bir sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bu sergideki tablolar Karabağ'da yeşeren umudu sergiliyor. Atatürk Kültür Merkezi'miz, İstanbul'umuz inşallah uğurlu gelecek. Biz biriz beraberiz her zaman Azerbaycan'ın yanındayız. Bugüne kadar olduğu üzere bundan sonra da iki ülke arasındaki kültürel faaliyetlerimizi çoğaltmaya kararlıyız. Bu serginin tüm Azerbaycanlı sanatçılara ilham olmasını diliyorum. Bir kere daha Nigar Helmi Abbasbeyli'yi bu özel sergisinden ötürü tebrik ediyorum."

Serginin açılışına katılan Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva de Abbasbeyli'nin tüm koleksiyonunu ilk kez İstanbul'da sergilemesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"Bu tablolar Azerbaycan için, Karabağ için çok önemli semboller. Bildiğiniz üzere Karabağ, Şuşa bizim baş tacımızdır. Medeniyetimizin beşiğidir. Dolayısıyla Şuşa'yı geri almamız bizim için büyük bir zaferdir. Nigar Helmi Abbasbeyli'nin bu zaferimize ithaf ettiği bu sergi bizim için çok kıymetlidir. Karabağ toprakları yeniden hayata dönecek ve göreceksiniz en güzel en gelişmiş bölgelerden biri olacak. Bu yaşadığımız süreçte Türkiye hep bizim yanımızdaydı. Bu vesile ile buradan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürlerimiz sunarız."

Sanatçı Nigar Helmi Abbasbayli ise sergiyi Türkiye ve Azerbaycan'ın manevi birliğinin, ortak tarihi ve kültürel köklerinin bir simgesi olarak gördüğünü dile getirerek, "Ülkemin büyük zaferi ile sona eren vatan savaşımızdan sonra işgalden kurtarılmış topraklarımızı yeniden inşa etmeye başladık. Bildiğiniz üzere Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından 2022 yılı Azerbaycan'da 'Şuşa Yılı' olarak ilan edildi. Karabağ'ın Şuşa kentinin Ermeni işgalinden kurtarılması kapsamında ilan edilen Şuşa yılında bu sergiyi hayata geçirmek benim için büyük bir gurur. Serginin kardeş ülke Türkiye'de özellikle Atatürk Kültür Merkezi'nde sergileniyor olmasından dolayı da ayrıca mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Sergide Abbasbayli'nin çeşitli resim türlerinde denemeler yaptığı eserler arasında "Govhar Ağa Camii", "Bülbül Evi Harabeleri", "Panakh Ali Han Sarayı Harabeleri" ve "Varazgun Tapınağı" bulunuyor.

Sanatçının eserleri ekim ayında ise ikinci kez New York Art Expo'da yer alacak.

Sergi, 22 Mayıs'a kadar AKM'de görülebilecek.