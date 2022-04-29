Resmi ziyaret için Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla umre yaptı
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Dün iki günlük ziyaret için Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, umre yaptı. Erdoğan'a umre ziyaretinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti üzerine iki günlük ziyaret çerçevesinde eşi Emine Erdoğan ile Suudi Arabistan'a gitti. Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud tarafından resmi törenle karşılandı. Al-Salam Sarayı'ndaki törende, iki ülkenin milli marşları çalındı.
Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman heyetlerini birbirine takdim etti. Erdoğan ve Selman, basına kapalı gerçekleştirilen baş başa görüşmenin ardından akşam yemeğinde bir araya geldi.
Erdoğan, Suudi Arabistan'da Umre ziyareti de gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabe'ye yaptığı Umre ziyaretinden fotoğraf paylaşan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Umreniz mebrur olsun" ifadelerini kullandı.