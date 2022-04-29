Resmi ziyaret için Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla umre yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti üzerine iki günlük ziyaret çerçevesinde eşi Emine Erdoğan ile Suudi Arabistan'a gitti. Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud tarafından resmi törenle karşılandı. Al-Salam Sarayı'ndaki törende, iki ülkenin milli marşları çalındı.

YEMEKTE BİR ARAYA GELDİLER

Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman heyetlerini birbirine takdim etti. Erdoğan ve Selman, basına kapalı gerçekleştirilen baş başa görüşmenin ardından akşam yemeğinde bir araya geldi.

UMRE YAPTILAR

Erdoğan, Suudi Arabistan'da Umre ziyareti de gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşlik etti.

"UMRENİZ MEBRUR OLSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabe'ye yaptığı Umre ziyaretinden fotoğraf paylaşan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Umreniz mebrur olsun" ifadelerini kullandı.